Capítulos 9 a 14 de fevereiro de 2026

Misael Tenta Atirar em Ferette e Usa Beijo com Consuelo para Disfarçar

Na trama recente, uma série de eventos dramáticos se desenrola com Misael, que tenta atacar Ferette. No entanto, ao perceber a chegada da polícia, ele disfarça a situação ao beijar Consuelo.

Durante o capítulo 97, Gerluce fica apreensiva com possíveis perguntas de Paulinho e solicita a ajuda de Lígia. Consuelo, por sua vez, explica ao delegado Fausto a origem de seu dinheiro, enquanto Misael informa Joaquim e Júnior que Consuelo foi presa. Ferette, com a intenção de proteger Consuelo, ordena que Fausto a liberte e a siga. Além disso, ele descobre que Gerluce tentou fazer uma denúncia anônima.

No capítulo seguinte, Zenilda descobre por Zé Maria que os remédios da fundação são falsificados. Irredutível, ela declara que irá investigar a verdade sobre Ferette e a fundação. Gerluce expressa sua gratidão a Jorginho por ter salvo sua filha e Paulinho assume a responsabilidade de policial, mesmo arriscando seu relacionamento com Gerluce.

Conforme a história avança, Zenilda confronta Ferette e Arminda sobre a situação na fundação. Consuelo informa a Misael que não dará informações à polícia e, ao mesmo tempo, Ferette se recusa a deixar sua casa. Arminda celebra a decisão de Zenilda de se afastar do lar, com o apoio de Lorena e Leonardo.

No capítulo 99, Rogério não revela toda a verdade às autoridades para proteger Gerluce. Em uma reviravolta, Ferette cai em uma armadilha de Xênica e é surpreendido por um jornalista que insiste em publicar sobre sua separação. Gerluce e Paulinho se reconciliam, enquanto Téo Pereira publica notícias sobre a separação de Ferette e Zenilda.

No emocionante capítulo 100, mesmo sendo libertada pelo delegado, Consuelo decide agir e corre atrás de Misael, que está prestes a atirar em Ferette. Zenilda, por sua vez, busca Rogério para ser sua advogada.

Em uma sequência tensa, Misael atira, mas a vítima não morre. Ele é forçado a deixar a cena por Consuelo e Gilmar. Zé Maria, por sua vez, trata de um ferimento leve em Ferette. O desenrolar dos eventos culmina com Misael sendo desarmado por Consuelo, que também finge uma situação amistosa ao beijá-lo quando as autoridades chegam.

Finalmente, a trama continua a esquentar com novos desdobramentos, incluindo Viviane decepcionada com Leonardo, entrevistas que revelam segredos e alianças sendo formadas, prometendo momentos de tensão e expectativa para os próximos capítulos.

Essas reviravoltas evidenciam o clima de intrigas e desconfiança que permeia a novela, mantendo os telespectadores ansiosos por cada novo episódio.