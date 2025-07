Pesquisadora testa repelente natural contra 30 mil mosquitos tigres

A pesquisadora Marie Modeste, que é especialista em biotecnologia molecular, decidiu testar um novo repelente chamado Kreopik. Ela aplicou o produto em todo o corpo e passou mais de 20 minutos em um ambiente cheio de mosquitos. O resultado? Nenhuma picada, mesmo após ser cercada por milhares de mosquitos famintos!

Esse teste chamou atenção não só pela eficácia, mas pela seriedade do experimento. Antes de usar o Kreopik, Marie submeteu seu braço a uma câmara onde recebeu várias picadas de mosquitos. Essa fase foi fundamental para entender como os insetos se comportavam.

Fórmula 100% natural e produção local

O Kreopik é feito com ingredientes totalmente naturais, como óleos essenciais, manteiga de cacau e manteiga de karité. A ideia é oferecer uma solução que seja segura para as pessoas e eficaz contra mosquitos e carrapatos. Além de tudo, esse projeto também visa reduzir o impacto ambiental causado pelos repelentes convencionais e fortalecer a economia local.

Os cientistas por trás do Kreopik estão explorando ainda outras maneiras de usar esses princípios. Existe a intenção de desenvolver um herbicida natural, buscando uma abordagem mais sustentável ao controle de pragas, substituindo produtos químicos por alternativas à base de recursos naturais da região.

Mosquitos tigres avançam em novas regiões

O mosquito tigre, ou Aedes albopictus, está se espalhando pela Europa, especialmente na França, e em várias áreas tropicais do mundo. Sua habilidade de se adaptar a diferentes ambientes urbanos e climáticos agrava os riscos à saúde pública.

Diante dessa situação, autoridades e pesquisadores estão se esforçando para encontrar soluções seguras e eficazes. O Kreopik, com sua proposta natural, aparece como uma alternativa promissora, especialmente onde o uso excessivo de inseticidas tem gerado resistência nos mosquitos.

Enquanto o acesso ao Kreopik ainda é limitado, especialistas sugerem algumas medidas simples para evitar picadas. O uso de plantas repelentes, como citronela, lavanda e alecrim, é uma ótima ideia. Também é importante eliminar locais com água parada, que servem como criadouros para os mosquitos.

Usar telas em janelas, roupas de manga longa e até ventiladores ajudam a manter os insetos afastados. Essa combinação de práticas, associada a produtos naturais, pode criar um ambiente mais seguro, especialmente nas épocas quentes e chuvosas.

Resultados reforçam mudança de paradigma

Os testes realizados com 32 mil mosquitos comprovam que é possível ter uma abordagem mais natural e biológica no combate a esses vetores. A segurança e eficácia do produto podem ser fundamentais para impulsionar políticas públicas e estratégias comunitárias focadas no uso sustentável dos recursos locais.

Essa nova informação foi divulgada em uma reportagem que destaca os avanços científicos da Guadeloupe e seu potencial impacto no combate a doenças transmitidas por mosquitos, como as arboviroses.

O cenário está mudando, e com isso, surge uma nova esperança em alternativas naturais que podem melhorar a qualidade de vida e reduzir os riscos à saúde.