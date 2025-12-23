Marcos Winter retorna à TV Globo em nova novela vertical

A Globo está ampliando sua atuação em formatos digitais com a nova novela “Tudo por uma Segunda Chance”. Essa produção marca o retorno do ator Marcos Winter à emissora após mais de dez anos. O projeto foi criado especialmente para plataformas digitais e para a Globoplay, seguindo tendências contemporâneas de consumo audiovisual.

A trama se destaca pelo uso do formato vertical e por seus capítulos curtos, que variam entre dois a três minutos. Estão previstas 50 episódios, que serão lançados semanalmente, todas as terças-feiras, nos principais perfis da Globo em redes sociais como TikTok, Instagram, Facebook, X e YouTube. O objetivo é alcançar um público mais amplo e adaptar a linguagem da novela, mantendo, ao mesmo tempo, características clássicas do gênero.

Marcos Winter, que começou sua carreira na Globo antes mesmo da construção do Projac, expressou que esse convite representa uma oportunidade de experimentar novas abordagens. O ator comentou sobre as dificuldades de adaptação ao formato vertical das gravações, mas ressaltou que o processo foi rápido e que ele aprendeu facilmente. “Ainda tem uma pegada bem de novela”, afirmou, referindo-se às características do gênero que permanecem no novo projeto.

A presença de influenciadores digitais no elenco, como Jade Picon, é vista por Winter como parte de um processo de renovação no ambiente artístico. Ele acredita que essa diversidade de perfis enriquece a produção e destacou o empenho de Picon em sua nova função. O ator também fez um paralelo com a trajetória de Grazi Massafera, lembrando que o sucesso na TV requer dedicação e talento, não apenas a visibilidade trazida pela influência nas redes sociais.

Embora tenha uma carreira consolidada, Winter não demonstra interesse em assumir papéis de direção. Ele revelou que prefere atuar do que gerenciar outras pessoas. Em relação à sua trajetória, o ator reconhece os desafios financeiros que vêm com a profissão, comentando sobre a instabilidade que pode ocorrer entre os trabalhos.

Com uma carreira que inclui papéis em diversas emissoras e gêneros, Winter se destaca por sua versatilidade, tendo atuado em novelas como “Pantanal” e em produções mais recentes da Globo e da Record. Sua formação em Artes Cênicas e seu início no teatro em 1984 contribuiram para construir um percurso rico e diversificado.

A estratégia de “Tudo por uma Segunda Chance” reflete uma tentativa da Globo de dialogar com públicos diferentes e de atualizar a teledramaturgia, posicionando a emissora dentro de um cenário de consumo multiplataforma. Essa iniciativa representa uma nova fase para a narrativa televisiva no Brasil, buscando formatos que possam ser testados e potencialmente influenciar futuros projetos da emissora.