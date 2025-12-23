Arminda e Zenilda revelam mágoas em confronto em ‘Três Graças’

A novela “Três Graças” promete momentos intensos nos próximos capítulos, com uma trama centrada na disputa por poder e reconhecimento. Um dos principais conflitos se dá entre Zenilda, interpretada por Andréia Horta, Arminda, vivida por Grazi Massafera, e Ferette, papel de Murilo Benício. A tensão começa quando Zenilda flagra Arminda e Ferette em uma situação comprometida, criando um ambiente de confronto entre as personagens.

A reviravolta inicia quando Arminda decide se tornar sócia da Fundação Ferette e procura Zenilda para informar sobre a novidade. Durante a conversa, ela provoca a ex-amiga com comentários pejorativos sobre suas habilidades e conquistas, insinuando que Zenilda nunca teria uma posição de destaque. Isso fere a autoestima de Zenilda, que resolve lutar por seus direitos na fundação.

Descontente com a forma como foi tratada, Zenilda decide confrontar Arminda pessoalmente. No quarto da vilã, a amizade entre as duas é colocada à prova. Zenilda expressa seu descontentamento, afirmando que não tolerará mais o desprezo e as provocações. A resposta de Arminda é direta e desdenhosa, questionando o porquê de Zenilda estar ali. Em um momento de tensão, Zenilda afirma que não será mais a submissa de Arminda.

A situação se intensifica ainda mais quando Ferette entra no quarto, causando estranhamento em Arminda, que censa a intimidade do marido. Ferette tenta justificar sua presença, mencionando que foi informado sobre a visita. A conversa então se torna mais acalorada, com Arminda perguntando se a briga entre eles foi causada pela rivalidade de Zenilda. Ferette, em meio ao conflito, defende Zenilda, afirmando que ela tem os mesmos direitos na Fundação que Arminda.

Arminda tenta justificar sua nova posição, afirmando que estava animada por ser escolhida para o cargo, mas Zenilda vê sua atitude como uma tentativa de explorar a situação em seu benefício, deixando claro que não aceitaria mais ser manipulada. Ferette, percebendo a tensão, exigiu que Arminda pedisse desculpas a Zenilda, intensificando o conflito entre os três personagens.

A trama de “Três Graças”, criada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, tem atraído a atenção do público e continuará no ar até maio, quando será substituída pela novela “Quem Ama, Cuida”, que contará com um elenco já parcialmente definido e é assinada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.