‘ACERTE OU CAIA!’ consolida vice-liderança e lidera em capitais

O programa “Acerte ou Caia!”, apresentado por Tom Cavalcante, tem se mostrado uma forte aposta da emissora para aumentar sua audiência nas tardes de domingo. No dia 21 de dezembro, o programa conseguiu se destacar em várias cidades, atingindo a liderança de audiência em Vitória e Goiânia, além de resultados positivos em outras capitais brasileiras.

Na capital do Espírito Santo, Vitória, o programa alcançou um pico de 7,7 pontos e manteve uma média de 5,7 pontos com um share de 12,4%. O SBT, que ficou em terceiro lugar, registrou uma média de 3,8 pontos na mesma faixa de horário. Em Goiânia, a competição também se destacou, liderando por seis minutos, alcançando um pico de 6,7 pontos, com uma média de 4,8 pontos e um share de 12,4%. Assim como em Vitória, o SBT ficou em terceiro, com média de 3,4 pontos.

No cenário nacional, “Acerte ou Caia!” consolidou sua vice-liderança. Com pico de 5,4 pontos, o programa teve uma média de 4,5 pontos e um share de 10%, superando a média de 4,4 pontos do SBT. Em São Paulo, a atração alcançou 6 pontos de pico e uma média de 4,9, enquanto no Rio de Janeiro marcou pico de 6 pontos e média de 4,7, posicionando-se à frente do SBT, que teve média de 4,4 pontos.

Outras cidades também apresentaram resultados significativos. Em Brasília, o programa alcançou pico de 7,9 pontos, com média de 5,4 e share de 11,6%. Em Recife, a atração atingiu 6,6 pontos de pico, média de 4,7 e participação de 12%. Porto Alegre fechou a lista com pico de 4,4 pontos, média de 3,6 e share de 8,7%, mantendo a emissora à frente do SBT, que registrou uma média de 3,3 pontos.

No episódio em destaque, a participante Juliana Knust foi a vencedora, levando para casa um prêmio de R$ 44.002 após vencer o Desafio Final, eliminando concorrentes fortes, como Eri Johnson e Sandro Pedroso.

Produzido pela Boxfish e dirigido por David Feldon, com direção artística de Cesar Barreto, “Acerte ou Caia!” reforça o compromisso da emissora com o entretenimento de qualidade. O programa é exibido nas tardes de domingo, e os episódios estão disponíveis na plataforma digital RecordPlus.