Horário de verão pode voltar; saiba o que foi confirmado

A possibilidade de trazer de volta o horário de verão no Brasil está sendo analisada pelo governo. Desde que a medida foi suspensa em 2019, muitos têm se questionado se essa mudança poderia ajudar a resolver a crescente demanda por energia elétrica no país.

A ideia por trás do retorno do horário de verão é simples: deslocar o pico de consumo para períodos em que a luz do sol é mais aproveitada. Com isso, o Brasil poderia reduzir a dependência de usinas termelétricas, que costumam ser acionadas em momentos de maior consumo e que, além de serem mais custosas, também têm um impacto ambiental maior.

Pressão energética crescente

A demanda por energia tem aumentado, muito por conta das inovações tecnológicas e das mudanças climáticas. Diante dessa situação, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) sugeriu que o governo reconsiderasse o horário de verão. Se não forem tomadas medidas em breve, o país pode enfrentar sérios problemas durante os períodos de maior consumo, devido à baixa nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas. Isso leva a um aumento no uso de recursos fósseis, que, além de mais caros, têm um impacto ambiental muito negativo.

Efeitos econômicos e ambientais

Reintroduzir o horário de verão poderia trazer benefícios bem interessantes. Ele não apenas melhoraria a eficiência energética, mas também ajudaria a reduzir os danos ao meio ambiente. Com menos dependência de fontes fósseis, os custos operacionais diminuiriam e as emissões de poluentes seriam menores.

No contexto atual, em que se busca soluções mais sustentáveis, o Brasil tem uma grande oportunidade de fazer escolhas que beneficienciem a sociedade e o meio ambiente. A decisão final sobre retomar o horário de verão ficará a cargo da Presidência da República, que vai analisar com cuidado todos os impactos sociais e econômicos envolvidos.