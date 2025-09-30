Globo investe em microdramas para integrar TV, streaming e redes sociais

A Globo lançou uma nova fase em sua programação de dramaturgia com a introdução dos microdramas, que são histórias curtas desenvolvidas especialmente para visualização em dispositivos móveis. Essa estratégia segue uma tendência global de formatos audiovisuais mais rápidos e eficientes, com estreias programadas para 2025, tanto na TV Globo quanto no serviço de streaming Globoplay e nas redes sociais.

O objetivo da emissora é diversificar a exibição de suas novelas, utilizando novas linguagens e criando experiências que possam ser acessadas em diferentes plataformas. No Globoplay, os usuários poderão assinar e assistir a conteúdos pagos, com a opção de saborear alguns capítulos gratuitamente. Já nas redes sociais, os microdramas serão oferecidos de forma aberta a todos os usuários.

Estreia nos Estúdios Globo

O primeiro microdrama a ser veiculado é Tudo Por uma Segunda Chance, escrito por Rodrigo Lassance e dirigido por Adriano Melo. Com 50 episódios de dois a três minutos cada, essa história será vinculada à novela Dona de Mim, com personagens da novela participando da trama.

A narrativa gira em torno de Lucas Trajano, um jovem herdeiro de São Paulo prestes a se casar com a designer Paula Magalhães. Entretanto, sua felicidade é ameaçada por Soraia, uma amiga de infância que nutre uma obsessão por Lucas e faz de tudo para conquistar seu amor e sua herança.

Romance e Música no Globoplay

Outra produção que será lançada é Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário. Essa série, que estreia em dezembro, também terá 50 episódios com duração de até dois minutos, e contará com a participação do cantor sertanejo Gustavo Mioto.

Na história, Cindy, interpretada por Maya Aniceto, é uma cantora e mãe solteira que se apaixona por Diego (Gustavo Mioto), um milionário que finge ser músico pobre para conquistá-la. Os primeiros seis a sete episódios serão disponibilizados gratuitamente no Globoplay e no YouTube, enquanto os episódios restantes estarão disponíveis apenas para assinantes do serviço.

Visão Estratégica da Globo

Leonora Bardini, diretora da emissora, destacou que a introdução dos microdramas reforça a essência cultural da Globo. Segundo ela, a narrativa sempre foi um grande diferencial da emissora. A ideia é levar o gênero novela a novos formatos, que sejam adequados a diferentes ambientes e formas de consumo.

Julia Rueff, diretora do Globoplay, também comentou sobre o papel do serviço de streaming. Ela afirmou que a plataforma está se posicionando como um espaço importante para novelas e séries brasileiras, e os microdramas representam uma evolução nesse sentido, unindo inovação a uma rica tradição de dramaturgia.

Novas Oportunidades para Marcas

Esses novos formatos de microdramas também serão uma oportunidade para marcas e anunciantes. A proposta será apresentada oficialmente no Upfront Globo, programado para 13 de outubro, onde serão discutidos modelos de patrocínio e inserções de marcas nas histórias.

Manzar Feres, diretora de Negócios Integrados em Publicidade, mencionou que essa iniciativa cria um espaço comercial e criativo inédito para as marcas. Os microdramas, por serem desenvolvidos para o ambiente digital, apresentam formatos curtos e são facilmente compartilháveis, o que amplia suas possibilidades de visibilidade e engajamento.