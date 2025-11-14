Estrada de 14 km construída por moradores liga aldeias isoladas no Caribe

Na linda ilha de Saba, localizada no Caribe e parte dos Países Baixos, existe uma estrada que conta uma história bem particular. Conhecida como “A Estrada” ou, de forma mais curiosa, “A Estrada Que Não Pôde Ser Construída”, essa via tem 14 quilômetros de extensão e é impressionante não só por sua extensão, mas pela maneira como foi feita. O mais surpreendente? Foi construída manualmente pelos próprios moradores, utilizando apenas ferramentas simples e muita disposição, entre 1938 e 1963.

### O início de um sonho improvável

Por muito tempo, Saba viveu em isolamento. As pessoas dependiam de trilhas e degraus de pedra, já que engenheiros acreditavam que construir uma estrada cimentada em um terreno tão acidentado era algo inviável. Mas foi então que um morador, Josephus Lambert, conhecido como “Lambee” Hassell, decidiu que era hora de mudar essa realidade.

Ele, autodidata e persistente, começou a mobilizar voluntários em 1938. A primeira parte do projeto ligava Fort Bay a The Bottom, substituindo um antigo caminho que tinha cerca de 200 degraus irregulares. Sob a liderança de Erroll Hassell, essa fase levou cinco anos e, em 1943, foi inaugurada uma via de 1,15 km de extensão e 4 metros de largura, superando um desnível de 5 metros.

### Pedra sobre pedra, o caminho cresceu

Em 1951, a segunda etapa nasceu. O objetivo dessa fase? Expandir a estrada até St. John’s e, depois, até Windwardside. E mais uma vez, cada metro foi conquistado de forma manual. Os moradores foram removendo degraus de pedra e aplicando cimento em encostas íngremes, utilizando apenas suas ferramentas e a colaboração da comunidade.

Seis anos depois, em 1958, começou a terceira e última fase rumo à aldeia de Hell’s Gate, a mais distante de Fort Bay. Lambee Hassell continuou a supervisionar o projeto, fazendo cálculos à mão e orientando a equipe no canteiro de obras. Finalmente, em 1963, a estrada chegou ao recém-inaugurado aeroporto de Flat Point, desafiando a opinião de muitos que achavam essa construção impossível.

### A estrada é uma conquista gravada na rocha

A finalização da estrada não foi apenas um marco físico, mas um marco histórico para a ilha. O trecho principal, que liga Fort Bay a Flat Point, somava 10 quilômetros, mas com o tempo, novos ramais foram adicionados, criando acessos a lugares como Well’s Bay e Monte Scenery. A extensão total chegou a cerca de 14 quilômetros.

Embora não haja registros oficiais completos, moradores e trabalhadores antigos relatam que a estrada atravessa praticamente toda a ilha. Suas curvas acentuadas e subidas desafiadoras continuam a proporcionar experiências únicas a quem se aventura por ali, transformando cada viagem em uma mistura de aventura e contemplação.

### Um legado de coragem e união

Mais do que apenas uma via de transporte, “A Estrada” se tornou um verdadeiro símbolo de perseverança e união. Ela representa a força coletiva diante da descrença técnica. No século XX, um grupo de moradores ergueu com suas próprias mãos aquilo que muitos achavam impossível, deixando gravado nas montanhas de Saba um legado de engenhosidade e resistência que ainda toca quem percorre suas sinuosas curvas.