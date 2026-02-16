Mah Duarte estreia na Globo em ‘Quem Ama, Cuida’

A atriz Mah Duarte fará sua estreia na TV Globo na novela “Quem Ama, Cuida”. Ela interpretará Carolina, a filha de Ulisses, um personagem vivido por Alexandre Borges. A produção, que é assinada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, se destaca pela complexidade dos relacionamentos familiares que trará à tona.

Na trama, Carolina é fruto de um relacionamento anterior de Ulisses, que agora é casado com Fábia, interpretada por Flávia Alessandra. Fábia também possui um filho de uma união anterior, criando uma dinâmica familiar repleta de segredos e histórias não contadas. O enredo envolve ainda a dependência financeira dos irmãos de Ulisses, Pilar, interpretada por Isabel Teixeira, e Arthur, um rico empresário do setor de joias, que vive às custas do patriarca. A situação toma um rumo inesperado quando Ulisses decide cortar o sustento de seus parentes.

Uma reviravolta importante ocorre quando Arthur decide deixar toda a sua fortuna para Adriana, uma fisioterapeuta que foi contratada para cuidar dele. A personagem, interpretada por Leticia Colin, acaba se envolvendo em um casamento arranjado para assegurar a transferência de bens. No entanto, Arthur é assassinado de maneira violenta e misteriosa, e as investigações apontam Adriana como a principal suspeita, levando-a a ser condenada injustamente.

Após cumprir sua pena, Adriana retorna determinada a descobrir quem realmente é responsável pela armação que arruinou sua vida. Nessa jornada de busca por justiça, ela fará de Pilar seu principal alvo de vingança, enquanto tenta reverter sua condenação. Durante essa trajetória, Pedro, um personagem vivido por Chay Suede, emerge como um importante apoio e potencial par romântico.

“Quem Ama, Cuida” conta com um elenco diversificado, reunindo artistas renomados como Tony Ramos, Isabela Garcia, Renato Góes, Tata Werneck, Agatha Moreira, Eduardo Sterblitch, entre outros. A direção artística está a cargo de Amora Mautner, e a novela está prevista para estrear em maio, substituindo “Três Graças” no horário nobre da emissora.