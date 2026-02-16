Entenda a relação entre sedentarismo e tontura. Confira.

A gente sabe que ficar muito tempo parado não faz bem, né? O sedentarismo é muito mais do que só ganhar uns quilinhos ou perder aquele fôlego. Ele pode trazer uma série de consequências, como tonturas e aquela sensação de desequilíbrio que tão atrapalha no dia a dia. Com isso, a qualidade de vida e até a autonomia nas atividades cotidianas ficam comprometidas.

A Maria Paula Barros, coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera Taboão da Serra, explica que quando a gente não se mexe o suficiente, os músculos que sustentam a postura e o equilíbrio acabam ficando fracos. Isso afeta a circulação sanguínea também. Quando passamos muito tempo sentados, como em longas viagens de carro, por exemplo, o corpo fica mais propenso a reagir mal quando precisamos nos levantar rápido ou mudar de posição.

Impacto do sedentarismo no equilíbrio

A falta de movimento não é só um detalhe bobo. Ela realmente afeta nosso sistema vestibular, que é o responsável por manter a gente em pé e equilibrado. Sem movimentação regular, o corpo leva mais tempo para se adaptar e ajustar o equilíbrio, o que pode levar a quedas, especialmente em pessoas mais velhas.

A Maria Paula ressalta que o equilíbrio é algo que podemos treinar. A gente “desaprende” a se equilibrar quando não desafia o corpo. É como se nossos mecanismos de estabilidade ficassem enferrujados.

Movimento como prevenção

Se você quer combater esses desconfortos e melhorar a sua coordenação, a boa notícia é que a prática regular de atividades físicas pode ajudar muito. Além de fortalecer os músculos e estimular a circulação, o exercício também envolve o sistema vestibular, e isso é fundamental.

Aqui estão algumas dicas para diminuir as tonturas e melhorar seu equilíbrio:

Caminhe pelo menos 30 minutos diariamente : Isso faz maravilhas! Mas se você tem problemas de saúde, busque orientação de um profissional.

Incremente com exercícios de fortalecimento muscular : Musculação ou treino funcional são ótimas pedidas.

Alongue-se : Isso ajuda a dar mais mobilidade e flexibilidade ao corpo.

Atividades que desafiem o equilíbrio são essenciais : Pense em pilates ou yoga. Pode parecer tranquilo, mas essas práticas trazem resultados incríveis.

Não fique parado por muito tempo: Pausas são essenciais, especialmente durante longas viagens ou até no trabalho.

O legal é que não precisa ser um atleta: a regularidade é o que importa e sempre respeitando os limites do corpo.

Quando buscar ajuda médica

Se a tontura e a falta de equilíbrio forem frequentes, acompanhadas de sintomas como visão embaçada ou náuseas, não hesite em procurar um médico. É importante descartar outras condições que possam ser mais sérias.

Movimentar-se é uma das maneiras mais simples e eficazes de cuidar de si mesmo. E combater o sedentarismo é um passo importante rumo a um estilo de vida mais autônomo e cheio de bem-estar.