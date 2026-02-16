Homenagem a Lula na Sapucaí impacta audiência da Globo

No último domingo, 15 de fevereiro, a Globo enfrentou um desafio de audiência durante a transmissão do desfile da Acadêmicos de Niterói, que prestou uma homenagem ao presidente Lula. Entre as 22h10 e 23h35, período em que a escola passou pela Marquês de Sapucaí, a emissora marcou 11 pontos de audiência. Esse resultado deixou a Globo em uma situação de maior concorrência, especialmente com o canal Record, que exibia a partida final do Campeonato Paulista.

Na partida entre São Bernardo e Corinthians, a Record alcançou 7 pontos de média e chegou a picos de 10 pontos entre 22h15 e 22h30, tornando-se uma ameaça real à liderança da Globo naquele momento. Para contextualizar, a média da Globo nos últimos quatro domingos nessa mesma faixa horária foi de 15 pontos, enquanto programas como o Fantástico e o Big Brother Brasil costumavam registrar 26 pontos, indicando uma queda significativa de 26% na audiência.

No domingo de Carnaval do ano passado, a emissora havia alcançado 14 pontos devido à transmissão do Oscar, que teve como destaque o filme “Ainda Estou Aqui”. Para referência, cada ponto de audiência representa cerca de 78 mil domicílios na Grande São Paulo.

Entretanto, no Rio de Janeiro, o cenário foi bastante diferente. A Acadêmicos de Niterói conquistou 19 pontos de audiência, conseguindo se manter como líder, enquanto a Record registrou apenas 5 pontos.

A Globo adotou uma abordagem mais sóbria na cobertura da Acadêmicos de Niterói, evitando possíveis acusações de propaganda eleitoral. A orientação da direção da emissora foi concentrar-se nas alegorias e adereços do desfile, evitando entrevistas com populares que pudessem expressar opiniões políticas. Até a equipe de redes sociais foi instruída a proporcionar um tratamento mais discreto, com resumos do evento sendo disponibilizados nas plataformas digitais da emissora e no Globoplay de maneira comedida.

Dessa forma, a estratégia da Globo foi preservar uma transmissão menos polêmica, definindo limites claros para a cobertura da homenagem e priorizando o aspecto cultural do evento.