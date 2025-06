Anac limita operações da Aerolíneas Argentinas por não conformidades

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) decidiu proibir a companhia aérea Aerolíneas Argentinas de criar novas bases de operação no Brasil. Essa decisão ocorreu após a agência identificar falhas no cumprimento das normas estabelecidas para o setor.

Além disso, a Aerolíneas Argentinas está também proibida, de forma provisória, de aumentar a frequência de voos em cinco aeroportos onde já realiza operações. Esses aeroportos são: Brasília (DF), Galeão no Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC). Vale destacar que as restrições não afetam as operações já autorizadas, isso significa que a companhia pode continuar com os voos atualmente em funcionamento.

Procurada para comentar sobre a situação, a Aerolíneas Argentinas informou que seu departamento jurídico está analisando a medida imposta pela Anac e preparando as respostas adequadas. A empresa enfatizou que não há motivo para preocupação por parte dos operadores turísticos, da indústria como um todo ou dos passageiros, já que a medida não afeta os voos programados ou as rotas existentes.

A Anac anunciou que essa ação foi tomada temporariamente devido a irregularidades encontradas em fiscalizações anteriores, que não foram corrigidas pela companhia aérea. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 25, refletindo a preocupação da agência em garantir a conformidade das empresas aéreas com as normas de segurança e operação no Brasil.