Descubra 6 sinais de endometriose que você não deve ignorar

Dores que imobilizam, aquele cansaço inexplicável e desconfortos durante a menstruação podem ser sinais de algo mais sério: a endometriose. Essa condição afeta cerca de 190 milhões de mulheres no mundo. No Brasil, estatísticas apontam que uma em cada dez mulheres lida com essa situação, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O grande desafio aqui não é só o tratamento. O que complica ainda mais é que os sintomas da endometriose costumam ser confundidos com os mal-estares normais do ciclo menstrual. Muitas mulheres levam de sete a 10 anos até receber o diagnóstico correto. Durante esse tempo, a doença pode avançar e afetar órgãos importantes.

Principais sintomas da endometriose

Ficar atenta aos sinais do corpo é essencial para identificar essa condição. O Dr. Luiz Pina, ginecologista especializado em reprodução humana, lista seis sintomas que muitas vezes são desvalorizados pelas pacientes:

Cólicas incapacitantes: Essa dor não é como aquela cólica comum do ciclo. Ela não cede com analgésicos e pode inviabilizar atividades simples do dia a dia. Fluxo menstrual muito intenso: Se você está trocando absorventes a cada duas horas ou notando grandes coágulos, isso não é normal. Esses sinais podem indicar problemas inflamatórios. Dor na relação sexual: Se o sexo está se tornando desconfortável ou dolorido, isso não deve ser encarado como algo comum. A inflamação em ligamentos pélvicos pode ser a causa. Alterações intestinais ou urinárias: Sentir dor ao evacuar ou desconforto ao urinar durante a menstruação também é um alerta importante. Não ignore. Cansaço excessivo: Sabe aquele desgaste extremo que não melhora com descanso? Isso pode estar ligado à inflamação crônica. Dificuldade para engravidar: A endometriose é uma das principais causas de infertilidade, e muitas mulheres só descobrem isso quando tentam engravidar.

Lembrando que, se você reconhece esses sinais, é fundamental procurar um especialista. Ignorar a dor só atrasa o diagnóstico.

Importância do diagnóstico precoce

O Dr. Luiz Pina enfatiza que naturalizar a dor e as dificuldades menstruais é um grande obstáculo. “Estamos acostumadas a suportar desconfortos como se fossem normais. Mas não são”, afirma ele. Se a cólica ou o fluxo intenso atrapalham o dia a dia, é hora de investigar.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Endometriose, até 50% das mulheres com essa condição podem ter dificuldades para engravidar. Mas a boa notícia é que hoje existem tratamentos eficazes e multidisciplinares. Eles vão desde mudanças no estilo de vida — como adotar uma dieta anti-inflamatória — até cirurgias minimamente invasivas para retirar os focos da doença.

Se o seu ciclo traz mais limitações do que deveria, a mensagem é clara: não aceite isso como normal. Procure um especialista e cuide da sua saúde.