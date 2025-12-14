Boninho participa de Fazenda 17 para promover “A Casa do Patrão”

A Record TV está preparando uma ação marcante para o final de “A Fazenda 17”. Neste domingo (14), o diretor de realities J. B. Oliveira, conhecido como Boninho, fará uma visita surpresa ao programa. Ele é amplamente reconhecido por sua atuação à frente do “Big Brother Brasil”, o reality show que é principal concorrente do formato rural.

A entrada de Boninho na casa será uma surpresa para os participantes, e ele deverá interagir com alguns deles, entre eles o apresentador Dudu Camargo e a influenciadora Saory Cardoso. Durante sua participação, a ideia é apresentar aos confinados informações sobre “A Casa do Patrão”, um novo projeto da emissora, sem revelar muitos detalhes sobre o formato.

A movimentação será amplamente divulgada nas redes sociais, utilizando a hashtag #BoninhoNaFazenda, o que promete aumentar ainda mais a visibilidade desse momento especial do programa.

Conforme informações divulgadas, Boninho já está a caminho de Itapecerica da Serra, onde está localizada a sede de “A Fazenda 17”. Ele também está com planos de participar de outras atrações da Record em um futuro próximo.

“A Casa do Patrão” será produzido nas mesmas instalações que foram utilizadas por outros realities da emissora, como “Power Couple Brasil”. Este novo projeto vai incorporar uma dinâmica de hierarquia já conhecida pelos fãs desse tipo de programa. Se “A Fazenda” possui a figura do fazendeiro, “A Casa do Patrão” contará com um patrão e seus empregados, além de amigos do patrão, todos competindo por um prêmio em dinheiro.

O novo reality tem previsão para ser exibido diariamente, mas a Record e a Disney ainda estão em busca de um apresentador que encaixe no projeto, sem uma definição oficial até o momento.