Empresário japonês transforma fortuna em abrigo para cães

Hirotaka Saito, um empresário japonês de 54 anos, virou notícia mundial em julho de 2025. Ele tomou a drástica decisão de vender sua Ferrari, fechar sua empresa e usar todo o dinheiro para criar o abrigo Wansfree, em Yaizu, na província de Shizuoka. O objetivo? Resgatar e cuidar de cães maltratados.

Essa mudança não foi fruto de um impulso qualquer. Saito vinha enfrentando uma longa crise emocional, sentindo-se esgotado e vazio. A vida dele deu uma reviravolta quando conheceu Ray, um cão adotado em um abrigo local. A presença do animal trouxe de volta a alegria e a esperança que ele havia perdido.

### A crise emocional, o cão que o salvou e o início da mudança

Por muito tempo, Saito lutou contra a depressão enquanto dirigia sua empresa no setor marítimo. Ele trabalhava incessantemente, mal tinha contato social e chegou a um ponto em que a vida parecia sem cor. O encontro com Ray foi o divisor de águas: o cão o ajudou a recuperar o equilíbrio emocional e a importância de ter um propósito na vida.

Saito começou a se interessar por abrigos maiores e estudou o comportamento canino. O que viu foi triste: muitos cães, especialmente os mais traumatizados e que apresentavam comportamentos agressivos, eram rejeitados. Esse cenário tocou seu coração, e ele decidiu retribuir a felicidade que Ray trouxe para sua vida.

### A decisão radical: vender a Ferrari e encerrar a empresa para começar do zero

Tomar a decisão de mudar radicalmente não foi fácil. Ele vendeu a Ferrari, símbolo de seu antigo estilo de vida, fechou a empresa, liquidou investimentos e até vendeu bens pessoais. Tudo isso foi destinado à construção do Wansfree.

Para Saito, a mudança não se tratava apenas de dinheiro, mas de trocar riqueza material por um propósito de vida que pudesse impactar positivamente os animais.

### O abrigo Wansfree: especializado em cães “difíceis”, rejeitados e traumatizados

O Wansfree se destaca por acolher cães que passaram por situações extremas, como maus-tratos, abandono e confinamento. Muitos deles são considerados “irrecuperáveis” e estão na lista de eutanásia em várias regiões. Mas Saito decidiu acolhê-los, abrindo suas portas para 40 cães e 8 gatos, todos com histórias de abandono e violência.

Ele se dedica diariamente à alimentação, limpeza e reabilitação dos animais, em muitos momentos, utilizando recursos pessoais para manter o abrigo funcionando.

### Um plano ousado: ampliar de 40 para 300 cães até 2028

Saito tem grandes planos. Quer construir novas instalações, ampliar áreas para socialização e trazer uma equipe treinada para ajudá-lo. O objetivo é aumentar o abrigo para até 300 cães até 2028. O projeto é ambicioso, mas ele está determinado a investir tudo o que tem em prol dessa causa.

### Por que essa história impactou tanto o público japonês

O relato de Saito ressoou com o público por tocar em temas sensíveis, como a realidade dura dos cães rejeitados, a transformação de um empresário que deixou o luxo em busca de um novo propósito, e um gesto de gratidão a um cão que o ajudou em momentos difíceis. O Japão lida com problemas como superlotação de abrigos e aumento de animais abandonados, e a ação de Saito trouxe à tona essa triste realidade.

A coragem dele não só mudou sua vida, mas também deu uma nova chance a muitos animais.