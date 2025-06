Cidade paulista com mais empresas que habitantes se destaca na indústria

Barueri, uma cidade localizada na Região Metropolitana de São Paulo, tem se destacado por um dado surpreendente: ela conta com mais empresas do que habitantes com idade para trabalhar. Com uma população de aproximadamente 280 mil pessoas, o município abriga mais de 320 mil CNPJs ativos. Isso mostra uma densidade empresarial impressionante e um ambiente de negócios muito dinâmico, resultado de políticas fiscais atrativas, infraestrutura desenvolvida e uma localização estratégica.

De cidade dormitório a símbolo da economia paulista

Antigamente, Barueri era vista como um lugar onde as pessoas moravam, mas dependiam de São Paulo para trabalhar. Com o tempo, essa situação mudou e, hoje, a capital paulista depende do município para movimentar setores como finanças, tecnologia e logística.

Esse ponto de virada começou com a criação do Centro Empresarial Alphaville, um bairro planejado nos anos 1980 voltado para grandes empresas. Alphaville ajudou a atrair multinacionais, bancos e startups, solidificando Barueri como uma referência em desenvolvimento urbano e econômico.

Hoje, a cidade não só oferece moradias de luxo e segurança, mas também oportunidades de trabalho qualificado e uma infraestrutura moderna que favorece grandes negócios.

Mais empresas que gente: entenda o que isso representa na prática

Os números falam por si:

Barueri possui cerca de 320 mil empresas registradas , incluindo microempresas e grandes corporações.

, incluindo microempresas e grandes corporações. A população total gira em torno de 280 mil habitantes, sendo que a população economicamente ativa é ainda menor.

Esse cenário proporciona uma realidade única: a cidade tem mais CNPJs ativos do que moradores com idade para trabalhar. Isso gera uma oferta de empregos que muitas vezes supera a demanda local, atraindo trabalhadores de outras partes da Grande São Paulo.

Emprego, renda e estabilidade

As taxas de desemprego em Barueri são estruturalmente baixas, especialmente nos setores de serviços, tecnologia e logística. Essa estabilidade econômica se reflete em uma qualidade de vida bastante alta, algo verdadeiramente notável em áreas próximas a grandes capitais.

Bancos, techs e logística: o tripé da força empresarial

Barueri é lar de grandes nomes como:

Bradesco , uma das principais instituições financeiras da América Latina.

, uma das principais instituições financeiras da América Latina. Microsoft, HP, IBM, Red Hat e Oracle , todas com presença na região.

, todas com presença na região. Gigantes da logística como FedEx, UPS, DHL, além dos centros de distribuição da Amazon e Mercado Livre.

Essa diversificação é crucial, pois garante que a cidade não dependa de um único setor econômico, tornando-a mais resiliente a crises.

Política fiscal e infraestrutura: por que Barueri atrai tanto investimento?

O crescimento de Barueri não é obra do acaso. É resultado de um planejamento urbano cuidadoso, incentivos fiscais e uma visão de longo prazo. Os principais pilares que sustentam esse sucesso incluem:

Impostos competitivos , especialmente atrativos para os setores de tecnologia e serviços.

, especialmente atrativos para os setores de tecnologia e serviços. Infraestrutura de alto nível , com boas vias de acesso e internet rápida.

, com boas vias de acesso e internet rápida. Conectividade facilitada, com acesso ágil a rodovias importantes.

facilitada, com acesso ágil a rodovias importantes. Um ambiente regulatório moderno , que facilita a abertura de novos negócios e apoia startups.

, que facilita a abertura de novos negócios e apoia startups. Instituições de educação técnica que oferecem formação adequada para o mercado local.

Além disso, Barueri investe em segurança pública, iluminação inteligente e mobilidade urbana, fortalecendo ainda mais a atração de talentos e empresas.

Barueri como espelho de um novo Brasil urbano

Mais do que uma cidade próspera, Barueri reflete um novo modelo de urbanização no Brasil: eficiente, competitivo e humano. Sua jornada de um município mais periférico a um hub empresarial global demonstra que, com uma gestão eficaz, é possível superar desigualdades históricas.

A cidade também serve de exemplo para outras regiões que buscam desenvolver suas próprias áreas de crescimento econômico, sem depender tanto das grandes metrópoles.

E o futuro?

Barueri tem tudo para continuar crescendo de forma inteligente e sustentável. As abordagens incluem:

Transformação digital do setor público .

. Expansão de pólos de inovação e espaços de coworking.

e espaços de coworking. Incentivos à economia criativa e startups.

e startups. Investimentos em transporte público metropolitano .

. Promoção de energia limpa e construções sustentáveis.

Com essas iniciativas, Barueri se projeta como não apenas uma potência regional, mas um modelo de cidade inteligente para o século XXI.