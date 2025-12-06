Globo revela primeiras imagens de ‘Coração Acelerado’ na CCXP25

No último sábado, o elenco da nova novela das sete, “Coração Acelerado”, esteve no Palco Thunder da CCXP25 para apresentar detalhes da produção. O evento contou com a presença dos atores Milton Cunha, Isadora Cruz, Filipe Bragança, Isabelle Drummond e Gabz, que compartilharam um pouco sobre seus personagens e a expectativa para a estreia da novela, marcada para o dia 12 de janeiro de 2026.

“Coração Acelerado” é uma comédia romântica musical que traz o universo sertanejo como pano de fundo. A trama foi idealizada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, e combina elementos de amor, identidade e empoderamento feminino. As gravações da novela começaram em Goiás, onde a equipe buscou inspiração nas belezas naturais e culturais da região. O diretor artístico, Carlos Araújo, destacou a importância do trabalho em equipe na criação da produção, mencionando a experiência de percorrer 1.600 quilômetros em busca de locais únicos.

Durante o painel, o elenco ofereceu alguns spoilers, inclusive uma apresentação ao vivo de uma música inédita das personagens Agrado e Eduarda, interpretadas por Isadora Cruz e Gabz. O musical é um elemento central da novela, e a equipe exibiu vídeos com artistas consagrados da música sertaneja, como Chitãozinho & Xororó e Daniel, que gravaram canções para a produção.

A história foca na trajetória da cantora Agrado Garcia, que sonha em fazer sucesso ao lado de sua amiga Eduarda. Gabz ressaltou que a personagem é inspiradora, destacando a importância da busca por sonhos. Isadora Cruz acrescentou que a novela aborda temas relevantes, como amor e a necessidade de ouvir a própria intuição em um mundo barulhento.

A trama também narra a amizade entre Agrado e João Raul, um cantor sertanejo que a procura anos depois de se conhecerem em um concurso de rádio. O contato de João com a influenciadora digital Naiane Sampaio, interpretada por Isabelle Drummond, gera repercussões nas redes sociais. A atriz compartilhou que já havia trabalhado com o diretor Carlos Araújo anteriormente e que a nova produção explora novas sonoridades do sertanejo.

Em “Coração Acelerado”, a ficção se entrelaça com a realidade através da participação de artistas conhecidos, como Maiara & Maraisa, que também são parte da trama. A produção incluiu uma cena gravada durante um show real, destacando a grandiosidade do projeto. Filipe Bragança, que interpreta João Raul, comentou sobre a experiência intensa de filmar em um festival ao vivo, e a produtora Bruna Ferreira falou sobre os desafios de coordenar a equipe de TV durante eventos reais.

O clipe da canção “Fora do Compasso”, gravada por Filipe Bragança em parceria com Maiara & Maraisa, foi apresentado ao público e serviu como uma prévia do clima de festival sertanejo que marcará a novela. A estratégia da TV Globo para “Coração Acelerado” busca conectar a novela musical ao universo da cultura pop, ampliando o alcance da produção.

Com a colaboração de uma equipe dedicada, a novela promete trazer uma nova perspectiva ao cenário da TV brasileira, explorando a riqueza da música sertaneja e a força feminina no gênero.