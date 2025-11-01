Leticia Colin protagoniza ‘Quem ama cuida’, nova novela de Walcyr Carrasco

Letícia Colin foi confirmada como a protagonista da nova novela das nove da Globo, intitulada “Quem Ama Cuida”. A trama, escrita por Walcyr Carrasco, tem estreia marcada para maio de 2026 e sucederá a novela “Três Graças”.

A atriz iniciará o trabalho no folhetim logo após concluir as gravações da série “Último Lance”, que aborda o universo do futebol e é estrelada por Cauã Reymond. O papel principal de “Quem Ama Cuida” estava inicialmente em negociação com Camila Queiroz, que está prestes a dar à luz, além de outros nomes como Giullia Buscacio e Isis Valverde, mas Letícia foi a escolhida para viver a heroína da história.

### A trama de “Quem Ama Cuida”

A nova novela apresenta um drama romântico com elementos de suspense e crítica social. A protagonista, Adriana, é uma cuidadora de idosos que é contratada por Rogério Brandão, um milionário solitário e temperamental, rodeado de familiares interesseiros. Aos poucos, surge entre eles uma amizade verdadeira, que posteriormente se transforma em um relacionamento amoroso. Rogério decide se casar com Adriana, deixando-a como herdeira de sua fortuna, o que provoca a revolta de sua família e resulta em um crime misterioso.

Adriana é injustamente acusada do assassinato de Rogério e condenada a seis anos de prisão. Ao sair da cadeia, ela conta com a ajuda de Pedro, filho do advogado que a condenou, para provar sua inocência e buscar justiça.

### Elenco e Produção

Isabel Teixeira será a vilã da história. Outros artistas cujos nomes estão sendo considerados para o elenco incluem Bianca Bin, Agatha Moreira, Juliana Paes, Eliane Giardini e Mariana Ximenes. O renomado ator Antonio Fagundes também está em negociações para ter uma participação especial.

A novela contará com roteiro de Walcyr Carrasco em parceria com Wendell Bendelack, que fará sua estreia como coautor na faixa nobre após o sucesso de “Cara e Coragem”. A direção artística ainda não foi confirmada, mas a expectativa é de que a trama mantenha o estilo característico de Carrasco, com uma narrativa ágil e que explore temas como ambição, injustiça, perdão e recomeço.

As gravações de “Quem Ama Cuida” estão programadas para começar no final de janeiro de 2026.