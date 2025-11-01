Entretenimento

Leticia Colin protagoniza ‘Quem ama cuida’, nova novela de Walcyr Carrasco

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Letícia Colin. Foto: TV Globo/Manoella Mello
Leticia Colin será a heroína de ‘Quem Ama Cuida’, novela de Walcyr Carrasco

Letícia Colin foi confirmada como a protagonista da nova novela das nove da Globo, intitulada “Quem Ama Cuida”. A trama, escrita por Walcyr Carrasco, tem estreia marcada para maio de 2026 e sucederá a novela “Três Graças”.

A atriz iniciará o trabalho no folhetim logo após concluir as gravações da série “Último Lance”, que aborda o universo do futebol e é estrelada por Cauã Reymond. O papel principal de “Quem Ama Cuida” estava inicialmente em negociação com Camila Queiroz, que está prestes a dar à luz, além de outros nomes como Giullia Buscacio e Isis Valverde, mas Letícia foi a escolhida para viver a heroína da história.

### A trama de “Quem Ama Cuida”

A nova novela apresenta um drama romântico com elementos de suspense e crítica social. A protagonista, Adriana, é uma cuidadora de idosos que é contratada por Rogério Brandão, um milionário solitário e temperamental, rodeado de familiares interesseiros. Aos poucos, surge entre eles uma amizade verdadeira, que posteriormente se transforma em um relacionamento amoroso. Rogério decide se casar com Adriana, deixando-a como herdeira de sua fortuna, o que provoca a revolta de sua família e resulta em um crime misterioso.

Adriana é injustamente acusada do assassinato de Rogério e condenada a seis anos de prisão. Ao sair da cadeia, ela conta com a ajuda de Pedro, filho do advogado que a condenou, para provar sua inocência e buscar justiça.

### Elenco e Produção

Isabel Teixeira será a vilã da história. Outros artistas cujos nomes estão sendo considerados para o elenco incluem Bianca Bin, Agatha Moreira, Juliana Paes, Eliane Giardini e Mariana Ximenes. O renomado ator Antonio Fagundes também está em negociações para ter uma participação especial.

A novela contará com roteiro de Walcyr Carrasco em parceria com Wendell Bendelack, que fará sua estreia como coautor na faixa nobre após o sucesso de “Cara e Coragem”. A direção artística ainda não foi confirmada, mas a expectativa é de que a trama mantenha o estilo característico de Carrasco, com uma narrativa ágil e que explore temas como ambição, injustiça, perdão e recomeço.

As gravações de “Quem Ama Cuida” estão programadas para começar no final de janeiro de 2026.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Priscilla e Ludmilla. Foto: Globo/ Evelyn Kosta

Ludmilla e Arnaldo Antunes recebem homenagem no ‘Altas Horas’

5 horas atrás
Bonner, Tralli e Renata. Foto: Divulgação/Globo

Audiência do último boa noite de Bonner no ‘Jornal Nacional’

14 horas atrás
Foto: Lourival Ribeiro/SBT

João Silva participa de aventura nos Emirados Árabes sábado

17 horas atrás
César Tralli e Roberto Kovalick. Foto: Reprodução/Jornal Hoje (Globo)

Jornal Hoje registra aumento de audiência com nova apresentação

21 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo