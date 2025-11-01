Caminhões-cegonha de 32 m na China levam 30 carros de uma vez

A presença dos veículos chineses no mercado global está crescendo a passos largos. No primeiro semestre de 2025, a China já havia exportado 3,48 milhões de automóveis, um salto de 18% comparado ao mesmo período do ano anterior. Para conseguir gerenciar essa demanda, o país tem investido em caminhões-cegonha gigantes, que podem transportar até 30 veículos em uma única viagem — mais do que o dobro do que os caminhões usados aqui no Brasil conseguem carregar.

Esses caminhões imensos são resultado de um grande investimento das montadoras chinesas. Com a capacidade de levar tantos automóveis ou utilitários ao mesmo tempo, a logística se torna não só mais eficiente, mas também mais econômica.

Eficiência e economia de emissões

Enquanto um caminhão-cegonha comum no Brasil transporta, em média, apenas 11 automóveis, os modelos chineses oferecem uma alternativa mais vantajosa. Isso significa que os custos logísticos diminuem, e o meio ambiente também ganha com a redução das emissões de poluentes. Um único caminhão pode fazer o trabalho de dois, o que é uma excelente notícia para a nossa saúde e para o planeta.

Ainda assim, essa eficiência traz desafios à tona. O tamanho desses veículos requer atenção especial em relação à segurança nas estradas. Usar caminhões tão grandes exige que as transportadoras adotem práticas rigorosas para garantir que tudo ocorra de forma segura.

Gigantes sobre rodas de 32 metros

De acordo com informações do setor, esses caminhões-cegonha podem atingir até 32 metros de comprimento, com 3,2 metros de largura e 4,5 metros de altura. Para você ter uma ideia, os maiores caminhões em uso no Brasil têm cerca de 23 metros de comprimento e 2,6 metros de largura, sendo um pouco mais altos, chegando a 4,9 metros. Essa diferença no tamanho gerou preocupações entre especialistas em tráfego, que levantaram questões sobre a segurança desses veículos nas rodovias.

Governo quer reduzir tamanho dos veículos

Diante de todas essas críticas, o governo chinês está considerando limitar as dimensões dos caminhões-cegonha. As novas diretrizes propostas incluem restringir o comprimento a 22 metros e a largura a 2,6 metros. Se essas mudanças forem aprovadas, os caminhões se assemelharão mais aos utilizados no Brasil, com capacidade para transportar cerca de 11 veículos por vez.

Resistência das transportadoras

Apesar das possíveis mudanças, cerca de 30 mil transportadoras de veículos na China mostram resistência a essa ideia de diminuir o tamanho das frotas. Uma preocupação recorrente é que a redução poderia aumentar os custos operacionais, tornando-os mais do que o dobro do que são atualmente.

O design atual dos caminhões permite que os veículos sejam transportados lado a lado em dois andares, acomodando uma variedade de modelos — de hatches a SUVs. Às vezes, até 24 automóveis menores podem ser levados em uma única viagem, o que representa uma grande vantagem logística.

Esses gigantes das estradas também contam com um sistema de eixos especial, que ajuda a distribuir o peso da carga de forma eficiente, garantindo segurança e estabilidade mesmo quando a capacidade máxima é alcançada.