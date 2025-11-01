Ludmilla e Arnaldo Antunes recebem homenagem no ‘Altas Horas’

No sábado, dia 1º de novembro, o programa televisivo "Altas Horas" homenageou dois grandes nomes da música brasileira: Ludmilla e Arnaldo Antunes. Sob a apresentação de Serginho Groisman, a atração reuniu artistas de diferentes estilos, proporcionando uma mescla entre pop, funk, rock e poesia. Durante a edição, um quadro especial chamado "Memória Altas Horas" foi dedicado ao músico Hermeto Pascoal, relembrando momentos marcantes de sua trajetória.

Ludmilla relembra sua jornada e apresenta sucessos

No palco, Ludmilla revisitou sua trajetória musical que começou na infância. A cantora compartilhou seus sonhos e emocionou o público com interpretações de suas músicas de sucesso, como "Hoje", "Paraíso" — dedicando essa a sua esposa, Brunna, e à filha, Zuri — e "Cam Girl", uma colaboração internacional com a artista Victoria Monét.

Entre seus convidados, Priscilla, que celebra 20 anos de carreira, se juntou a Ludmilla para cantar "Maldivas". O grupo Fat Family animou o estúdio com "Jeito Sexy", uma das canções que marcaram a trajetória de Ludmilla. O trapper Veigh, que já trabalhou com Ludmilla na música "Sim ou Não", também marcou presença e compartilhou sobre seu início na música em Itapevi, São Paulo: "Comecei rimando na escola. Graças a Deus, a música abriu muitas portas."

Arnaldo Antunes é homenageado por amigos e parceiros

No palco dedicado a Rita Lee, Arnaldo Antunes teve a oportunidade de revisitar sua mistura única de música, poesia e artes visuais. Ele comentou sobre como sempre transitou naturalmente entre esses mundos, seja em livros, cartazes ou canções. Arnaldo apresentou clássicos como "A Casa É Sua" e "Tire Seu Passado da Frente".

Ele se uniu a Paulo Miklos e Samuel Rosa para uma performance de "Comida", um grande sucesso da banda Titãs. Paulo relembrou sua amizade com Arnaldo desde a adolescência, destacando como cresceram e aprenderam juntos. Samuel acrescentou que Arnaldo trouxe a poesia para o cenário musical brasileiro de forma inovadora.

Novas parcerias e homenagem a Hermeto Pascoal

O programa também apresentou colaborações inéditas. Zélia Duncan fez um dueto com Arnaldo em "Alma", uma canção que ele escreveu com Pepeu Gomes. Zélia contou que recebeu a música há 20 anos e só agora teve a chance de cantá-la ao lado de Arnaldo. Ana Frango Elétrico também se apresentou, ao lado de Paulo Miklos, na faixa "Pra Não Falar Mal", reforçando o espírito colaborativo da noite.

Para encerrar a edição, o quadro "Memória Altas Horas" prestou uma homenagem especial ao talentoso multi-instrumentista Hermeto Pascoal, relembrando suas participações ao longo dos 25 anos do programa.