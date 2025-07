Elon Musk apresenta IA para checar respostas sobre ele próprio

Elon Musk é uma figura que sempre chama atenção pelas suas inovações em tecnologia e exploração espacial. Recentemente, ele foi novamente mencionado devido ao lançamento da nova versão do assistente de inteligência artificial Grok, no dia 9 de julho. Esse assistente agora parece olhar para as opiniões do empresário antes de fornecer respostas.

Um jornalista da AFP fez algumas perguntas ao Grok e notou que a ferramenta costuma consultar as postagens de Musk na rede social X. Por exemplo, ao falar sobre a colonização de Marte, o Grok 4 acessa o que o CEO da Tesla e SpaceX já disse sobre o assunto, mostrando que ele é um entusiasta de levar a humanidade ao planeta vermelho.

Mas não foi só esse jornalista que percebeu essa nova característica da IA. Jeremy Howard, um empresário e pesquisador australiano, também testou o Grok com perguntas sobre o conflito entre Israel e Palestina, e encontrou o mesmo padrão: a ferramenta revisitou os posts de Musk ao responder.

IA só cita Elon Musk em algumas perguntas

No teste, Grok foi indagado se havia sido programado para consultar os comentários de Musk. O assistente respondeu que isso não era uma regra fixa. Ele disse: “Embora eu possa usar o X para encontrar publicações relevantes de qualquer usuário, incluindo ele [Musk] se for útil, não é um passo obrigatório nem pré-determinado”.

A AFP tentou esclarecer essa nova funcionalidade com a xAI, empresa que Musk também dirige, mas até agora não obteve resposta sobre o Grok 4.

Durante a apresentação dessa atualização, Musk mencionou que a ferramenta seria uma parte crucial da nova geração de interfaces, capazes de “raciocinar” e desenvolver soluções de forma passo a passo. Essa promessa gera expectativas sobre como a tecnologia pode evoluir e se tornar mais integrada ao nosso dia a dia.