Legado e homenagens marcam o futuro do SBT

Há um ano, o Brasil se despedia de Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão nacional. O apresentador e empresário, conhecido como Senor Abravanel, faleceu no dia 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, vítima de broncopneumonia provocada pelo vírus H1N1. Sua morte marcou o fim de uma era na comunicação brasileira, mas seu legado permanece vivo na emissora SBT e na memória de milhões de fãs.

Silvio Santos começou sua carreira como camelô no Rio de Janeiro, onde já mostrava habilidade para se conectar com o público. Nos anos 60, ele se destacou na rádio e na TV, especialmente na Rádio Nacional e na TV Globo. Em 1981, fundou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), que se tornou uma das principais emissoras do Brasil.

Durante seis décadas, Silvio apresentou programas que se tornaram clássicos, como o “Programa Silvio Santos”, “Show do Milhão”, “Topa Tudo por Dinheiro”, “Porta da Esperança” e “Namoro na TV”. Seu estilo carismático e próximo do público conquistou diversas gerações de telespectadores.

### A morte que impactou o Brasil

A notícia da morte de Silvio Santos teve grande repercussão em todo o país. O SBT preparou homenagens especiais, relembrando momentos marcantes de sua carreira e reexibindo programas que o consagraram como o maior apresentador da televisão brasileira. Neste primeiro aniversário de sua morte, familiares, amigos e fãs se reuniram para prestar tributo a ele. O neto, Tiago Abravanel, compartilhou um emocionado depoimento nas redes sociais, destacando como seu avô transformou vidas e deixou um legado imortal.

### Desafios da continuidade com Patrícia Abravanel

Antes mesmo do falecimento do pai, Patrícia Abravanel já havia assumido a missão de apresentar o “Programa Silvio Santos”. Esta decisão teve como objetivo manter a tradição dos domingos voltados ao entretenimento, seguindo a determinação de Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT.

No entanto, a tarefa não foi fácil. Patrícia precisava encontrar um equilíbrio: dar uma nova identidade ao programa sem perder a essência que Silvio construiu ao longo de tantos anos. Ela optou por uma abordagem mais carismática, mas com um tom mais suave e polido, diferente da irreverência e do sarcasmo do pai.

Essa mudança gerou reações variadas entre os telespectadores. Alguns acharam sua postura um tanto formal demais, enquanto outros valorizaram sua delicadeza e respeito no tratamento com os convidados.

Um destaque da nova fase do programa foi a volta do “Show do Milhão”, um quadro que fez muito sucesso entre 1999 e 2003. Relaunchado em maio de 2025, o programa rapidamente ganhou popularidade nas redes sociais. As gafes e respostas incorretas dos participantes se tornaram virais, aumentando a repercussão online. Diferente do estilo de Silvio, que frequentemente dava dicas aos competidores, Patrícia optou por uma postura mais neutra, o que resultou em mais erros e maior engajamento digital.

### A diferença entre pai e filha

Silvio Santos era conhecido por suas polêmicas e comentários controversos, especialmente sobre mulheres. Patrícia, por sua vez, adota uma postura mais cautelosa, especialmente após enfrentar críticas por supostas declarações de homofobia em 2021, durante o programa “Vem Pra Cá”. Desde então, ela tem buscado se adaptar aos novos tempos, em que deslizes na mídia podem se espalhar rapidamente.

Apesar da pressão e dos desafios, Patrícia conseguiu consolidar sua presença na televisão e dar continuidade ao legado de seu pai, mantendo viva a tradição do SBT e enfrentando a responsabilidade de inovar sem perder a essência que fez a história da emissora.