Cor que reflete sua personalidade pela data de nascimento

Qual cor te define segundo sua data de nascimento

A influência das cores na nossa vida pode ser surpreendente. A chamada Corestrologia sugere que cada cor, de acordo com nossa data de nascimento, pode refletir aspectos da nossa personalidade. Essa ideia propõe que, ao escolheremos cores que harmonizam com esses aspectos, conseguimos entender melhor quem somos.

Imagine que as cores nos falam de maneira especial. Por exemplo, quem é associado à cor vermelha geralmente transparece energia e vivacidade. Já os que estão na onda do azul costumam se destacar por sua introspecção e preferência por ambientes tranquilos. Essas observações vêm de estudos que conectam cores com a psicologia humana.

A interação das cores com a personalidade

A Corestrologia nos faz perceber que as cores estão ligadas a traços específicos. As pessoas do grupo associado ao vermelho costumam ser descritas como vibrantes e expressivas. Por outro lado, aquelas que se alinham com o azul tendem a buscar serenidade e paz.

Além da estética, essas associações têm respaldo na psicologia das cores, que estuda como diferentes tonalidades afetam nossas emoções e comportamentos. Vamos explorar como isso funciona na prática?

A psicologia das cores

A psicologia das cores mostra que cada cor pode causar diferentes reações em nós. Aqui estão alguns exemplos:

  • Amarelo (nascidos entre 12 a 24 de janeiro e 15 a 25 de julho): Simboliza otimismo, mas é recomendável usá-lo com parcimônia para evitar sobrecargas emocionais.

  • Azul (nascidos entre 4 a 8 de fevereiro, 1º a 14 de maio e 5 a 13 de agosto): Evoca calma e segurança, muitas vezes utilizado por marcas para transmitir confiança.

  • Branco (nascidos entre 21 a 30 de abril e 24 de outubro a 11 de novembro): Esses indivíduos podem se sentir ciumentos e estressados se contrariados.

  • Castanho (nascidos entre 19 a 28 de fevereiro e 24 de agosto a 2 de setembro): Caracteriza pessoas enérgicas, carismáticas e divertidas.

  • Cinza (nascidos entre 22 de novembro a 1º de dezembro): São competitivos e dedicados.

  • Laranja (nascidos entre 2 a 11 de janeiro e 5 a 14 de julho): Pessoas responsáveis e muito emotivas.

  • Marrom (nascidos entre 1º a 24 de junho e 12 a 21 de dezembro): Conhecidos por sua inteligência e discernimento.

  • Prata (nascidos entre 1 a 20 de abril e 14 a 23 de outubro): Buscam novas experiências e valorizam a liberdade.

  • Preto (nascidos no dia 21 de março): Curtem desafios e são destemidos.

  • Rosa (nascidos entre 25 de janeiro a 3 de fevereiro e 26 de julho a 4 de agosto): Sentimentais, principalmente em questões de amor.

  • Vermelho (nascidos entre 23 de dezembro a 1º de janeiro e 25 de junho a 4 de julho): Associados à paixão e energia, podem provocar reações emocionais intensas.

  • Verde (nascidos entre 9 a 18 de fevereiro e 14 a 23 de agosto): Conectados ao equilíbrio e à harmonia.

  • Violeta (nascidos entre 22 a 31 de março e 23 de setembro a 3 de outubro): Pessoas misteriosas, geralmente bem intrigantes.

Essas percepções são uma ferramenta poderosa para designers que querem criar ambientes que promovem bem-estar, usando as cores de maneira estratégica.

O que a psicologia das cores pode ensinar

Escolher cores que se alinham com a psicologia pode transformar nosso cotidiano, especialmente em ambientes de trabalho. Embora a Corestrologia não tenha uma base científica sólida, as relações entre cores e emoções são muito bem documentadas.

Saber como as cores afetam nosso comportamento e emoções pode nos ajudar a criar espaços mais agradáveis e sintonizados com nosso bem-estar. Assim, as cores vão além da estética; elas podem nos guiar para uma vida mais equilibrada e tranquila.

