Globo compete pelo 20º Emmy Internacional com ‘Fallen – Luz e Sombra’

Durante uma cerimônia realizada em Nova York, a Globo conquistou seu 20º troféu no Emmy Internacional de 2025 ao levar o prêmio na categoria Kids: Live-Action com a série Fallen – Luz e Sombra. Essa produção é uma coprodução entre o Globoplay e várias produtoras europeias. O reconhecimento foi anunciado na última segunda-feira, 24 de novembro, e também incluiu uma homenagem a João Roberto Marinho, atual presidente do Grupo Globo, que foi agraciado como Personalidade Mundial da Televisão.

A premiação ocorreu no New York Hilton Midtown, durante a 53ª edição do International Emmy Awards, que celebra a excelência da programação televisiva fora dos Estados Unidos. Para a categoria Kids: Live-Action, Fallen – Luz e Sombra competiu com outras produções, incluindo Luz (Brasil), Prefects (Quênia) e Shut UP (Noruega).

Os criadores da série, a roteirista Rachel Paterson e o diretor Matt Hastings, representaram a produção no evento, onde receberam o troféu. Desde seu desenvolvimento, Fallen – Luz e Sombra foi planejada como uma série internacional focada no streaming, com o Globoplay liderando sua distribuição.

A série é baseada na popular saga literária de Lauren Kate, que já vendeu mais de 10 milhões de exemplares mundialmente. A narrativa gira em torno de Lucinda "Luce" Price, interpretada por Jessica Alexander, uma jovem que é enviada para uma clínica psiquiátrica chamada Sword & Cross, na Geórgia, após ser acusada de um incêndio que resultou na morte de seu namorado — um crime cuja memória ela não consegue acessar.

A trama segue Luce enquanto ela se adapta ao ambiente opressivo da clínica e tenta lidar com as "sombras" que a perseguem desde a infância. Entre os outros internos, destacam-se Daniel Grigori, por quem Luce sente uma forte conexão, e Cam Briel, que complica ainda mais a dinâmica emocional da história. O reformatório é dirigido pelo psiquiatra Clifford Howson, que mantém um clima de rigor e mistério, e pela disciplina das irmãs Miriam e Sophia.

Com um total de oito episódios, Fallen – Luz e Sombra mistura romance, ciência e elementos sobrenaturais, apresentando uma história voltada ao público jovem-adulto, com temas de amor, maldições e dilemas éticos. A série estreou no Brasil em 17 de outubro de 2024, exclusivamente no Globoplay, e atualmente está disponível na plataforma para os assinantes.

Esse prêmio reforça a estratégia da Globo de investir em coproduções internacionais com alto orçamento, especialmente voltadas para o streaming, e ajuda a aumentar a presença da marca em mercados estratégicos. A série foi projetada desde o início para ser exibida em múltiplas regiões, com o Brasil como prioridade.

O Emmy Internacional é um dos principais eventos do setor de televisão, reconhecendo produções feitas fora dos Estados Unidos, além de obras em idiomas não ingleses destinadas ao mercado americano. Durante a cerimônia em Nova York, a Academia reúne profissionais da indústria de mais de 20 países, oferecendo uma vitrine para narrativas de diversas culturas.

Com a vitória de Fallen – Luz e Sombra, a Globo alcança um marco simbólico, somando 20 prêmios do Emmy em diversas categorias, que incluem novelas, comédias e jornalismo. A sua primeira vitória no Emmy foi em 1976, quando Roberto Marinho recebeu a honraria de Personalidade Mundial da Televisão. Desde então, a emissora tem conquistado prêmios em várias ocasiões, consolidando sua posição no cenário televisivo internacional.

Além de sua história com prêmios, a Globo também já foi reconhecida por sua produção voltada para o público infantil em 2018, quando Malhação: Viva a Diferença foi eleita Melhor Série no Emmy Internacional Kids. Com o prêmio atual, a Globo demonstra sua relevância no segmento de conteúdo juvenil, especialmente em um cenário de crescente concorrência entre plataformas de streaming.

As honrarias recebidas na edição de 2025 do Emmy Internacional, que incluiu tanto a premiação da série quanto a homenagem a João Roberto Marinho, refletem a atual estratégia da Globo de unir suas raízes na TV aberta com a expansão no mercado global. Para o público brasileiro, a novidade é que Fallen – Luz e Sombra já pode ser assistida na plataforma Globoplay, com todos os episódios disponíveis para quem quiser acompanhar a jornada de Luce, Daniel e Cam e entender os motivos da série ter sido escolhida pelo júri internacional.