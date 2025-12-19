Latino assume programa no SBT em lugar de Zezé Di Camargo

O SBT anunciou um especial de fim de ano com o cantor Latino, que irá substituir o programa que estava reservado para Zezé Di Camargo. Essa mudança aconteceu em meio a polêmicas geradas por críticas do sertanejo às filhas de Silvio Santos e ao novo direcionamento da emissora com a criação do SBT News, um novo braço jornalístico do canal.

Latino está programado para gravar seu show, intitulado “Festa no Apê”, na próxima terça-feira, dia 23 de dezembro. A apresentação vai ao ar no dia 30 de dezembro, logo após o Programa do Ratinho. O cantor expressou sua alegria pela oportunidade e ressaltou a importância do SBT em oferecer espaço a artistas de diferentes estilos musicais.

Em seu comunicado, Latino disse: “Fala, galerinha. O SBT sempre foi uma casa de dar oportunidade para todos os artistas, inclusive para mim. Por conta disso, gostaria de convidar vocês para o melhor baile da Latineira, um super especial dia 30, logo depois do Ratinho.”

Além das questões artísticas, a mudança também envolveu aspectos comerciais. Os anunciantes que já tinham contratos para o especial de Zezé Di Camargo agora terão suas marcas divulgadas no evento de Latino. Essa alteração se tornou necessária após o cancelamento do programa “Natal é Amor”, que foi solicitado por Zezé Di Camargo. O cantor expressou que não queria associar sua imagem ao novo perfil editorial da emissora.

A reação de Zezé Di Camargo foi impulsionada pela presença de figuras políticas no lançamento do SBT News, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja e o ministro Alexandre de Moraes, entre outros. O sertanejo demonstrou desconforto em um vídeo e pediu que o especial não fosse exibido.

Após o repercutir das declarações de Zezé, a presidente do SBT, Daniela Beyruti, publicou uma carta aberta defendendo a diversidade de opiniões e a imparcialidade do trabalho jornalístico da emissora. Apesar de cogitar manter o especial, a emissora decidiu cancelar a programação original e optou por produzir o show de Latino como alternativa para o encerramento do ano.