Elenco de ‘Ben-Hur’ inclui Juliana Martins e gravações no Brasil

Após finalizar seu papel como a advogada Patrícia na novela “Dona de Mim”, a atriz Juliana Martins foi escolhida para integrar o elenco da série “Ben-Hur”. Juliana interpretará Amrah, que é a serva da família do protagonista Judá Ben-Hur, um personagem que será interpretado por Vinícius Redd. A série é uma das principais apostas da emissora para o segundo semestre de 2026.

O elenco conta com diversos nomes conhecidos do audiovisual brasileiro. Pâmela Tomé fará o papel de Ester, enquanto Miguel Moro, lembrado por seu trabalho em “Vale Tudo”, interpretará Messala em sua fase jovem. Esse personagem terá sua versão adulta na interpretação de Rômulo Weber. Ingrid Conte será Iras, que será par romântico de Messala. Gabriel Chadan interpretará Romulus, um personagem ambicioso que navega entre a lealdade ao Império e causas secretas. Além disso, Petrônio Gontijo e Guilherme Dellorto também fazem parte da produção.

A série, que será dirigida por Leonardo Miranda, está programada para ter 50 episódios, todos filmados no Brasil. A equipe de produção começará a busca por locações em janeiro, visando encontrar cenários nacionais que representem a Judeia sob domínio romano, criando uma conexão entre a estética brasileira e o contexto histórico do romance “Ben-Hur: Uma História dos Tempos de Cristo”, escrito por Lew Wallace.

Além disso, a emissora planeja investir em infraestrutura tecnológica para aprimorar a qualidade da série. A Casablanca, empresa conhecida por seu trabalho em efeitos visuais, ficará responsável pela produção virtual, utilizando tecnologias reconhecidas em grandes produções internacionais. O objetivo é retratar batalhas, cidades e paisagens da Antiguidade com realismo, elevando o padrão da série e reforçando a posição da emissora no mercado global de dramaturgia.