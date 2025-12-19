Fernanda Montenegro e Ary Fontoura se reencontram em especial de Natal

A Globo prepara um reencontro marcante para a edição de Natal do programa “Conversa com Bial”, que será exibido neste domingo, dia 21, logo após o “Fantástico”. A atração reunirá Fernanda Montenegro e Ary Fontoura, dois grandes nomes da teledramaturgia brasileira, que conversam sobre sua amizade e suas carreiras artísticas.

Durante o programa, mediado por Pedro Bial, Fernanda e Ary recordarão como começou a parceria deles, que se firmou na década de 1950. Eles relembrarão projetos marcantes, como a peça “A Mulher de Todos Nós”, a primeira colaboração entre eles que foi um grande sucesso na época, e a novela “Guerra dos Sexos”, que deixou uma forte impressão em várias gerações.

Além da conversa, o especial trará novidades sobre o futuro dos dois artistas, com a exibição do trailer do filme “Velhos Bandidos”, previsto para estrear em 2026. Neste longa-metragem, Fernanda e Ary voltarão a atuar juntos como um casal. O filme será dirigido por Cláudio Torres, filho de Fernanda Montenegro, que também participa do programa e explica sua vontade de criar um projeto em família.

Durante o bate-papo, Fernanda Montenegro compartilhará suas reflexões sobre atuar ao lado de seus filhos e a dificuldade de equilibrar o papel de mãe com a carreira artística. Ela comenta: “Quando trabalho com filho ou com filha, não tenho nenhuma maternidade, mas também não tenho nenhuma indiferença. Tenho que fingir que não sou mãe”. A atriz ainda faz uma menção à sua filha, Fernanda Torres, que recentemente foi indicada ao Oscar, destacando seu reconhecimento internacional.

A edição especial é apresentada e teve a redação final feita por Pedro Bial, com direção de Fellipe Awi e Mairo Fischer, produção de Anelise Franco e direção de gênero de Claudio Marques.