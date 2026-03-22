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‘Em família’ segue na liderança de audiência na Globo

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Em Família com Eliana. Foto: Reprodução/Globo
'Em Família' mantém liderança na Globo

‘Eliana em Família’ tem queda na audiência, mas mantém liderança na Globo

No último domingo, 22 de março de 2026, o programa ‘Eliana em Família’, transmitido pela Globo, apresentou uma diminuição em sua audiência em relação à semana anterior. Apesar dessa queda, o programa ainda conseguiu se destacar na faixa vespertina, garantindo a liderança para a emissora.

Em números, a atração registrou um índice de 8 pontos de média, com um pico de 11 pontos e 20,4% de share, entre 14h14 e 15h28. Essa performance representa uma queda de 25% em comparação aos 11 pontos obtidos na semana anterior.

Na disputa pela audiência, o SBT ficou em segundo lugar, com 6 pontos, impulsionado pelo programa ‘Domingo Legal’. A Record foi a terceira colocada, registrando 4 pontos com o game show ‘Boom!’, apresentado por Tom Cavalcante.

Um fator que pode ter influenciado a audiência de ‘Eliana em Família’ foi o seu horário de exibição. Desta vez, o programa foi transmitido logo após a sessão de filmes ‘Temperatura Máxima’, diferente do que ocorreu em sua estreia, quando teve a vantagem de seguir uma edição extra do Big Brother Brasil 26, que lhe garantiu 11 pontos logo no início. Poucos minutos após a exibição, ‘Eliana em Família’ caiu para 7 pontos, flertando com a possibilidade de empate técnico com o SBT.

Durante a edição deste domingo, Eliana recebeu no estúdio a apresentadora Ana Maria Braga, a comentarista Tati Machado e o cantor Wesley Safadão, que atuaram como jurados em uma competição musical. Além disso, Eliana visitou a casa do cantor Dilsinho, que compartilhou um pouco de sua rotina longe dos palcos, mostrando momentos especiais com a família.

O programa é dirigido por Geninho Simonetti, com produção de Polly Silva e roteiro final de Raq Affonso, sob a direção de gênero de Monica Almeida.

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