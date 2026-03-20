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Globoplay estreia nova temporada de ‘Os Outros’ com elenco reforçado

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Terceira temporada de Os Outros. Fotos: Divulgação
Globoplay lança nova temporada de 'Os Outros' com elenco reforçado

A terceira temporada da série “Os Outros” será lançada no Globoplay no dia 9 de abril e trará novidades significativas. O enredo deixa os luxuosos condomínios da Barra da Tijuca e se muda para cenários em áreas serranas e interioranas, onde a rivalidade entre vizinhos promete intensificar a trama.

Entre os novos personagens estão Domingas, interpretada por Docy Moreira, e Diego, papel de Adanilo. Eles vivem próximos a Roberto, personagem de Lázaro Ramos. Domingas lida com desafios emocionais profundos e considera os animais de sua propriedade como sua verdadeira família, o que gera conflitos constantes com seu filho. A relação deles é marcada por ressentimentos, segredos e tragédias compartilhadas.

Além disso, o visual da nova temporada refletirá essa mudança de ambiente. O figurino terá uma estética campestre, com roupas em tons terrosos e aparência desgastada, representando a simplicidade da vida no campo. Roupas dos personagens foram especialmente tratadas para parecerem lavadas em água de rio, adicionando um toque de realismo à narrativa. A personagem Cibele, vivida por Adriana Esteves, também passará por uma transformação, aparecendo com um novo visual e em uma situação complicada, agora sendo perseguida pelo delegado Tavares, interpretado por Cadu Fávero.

Outro destaque da nova fase será um triângulo amoroso, envolvendo Roberto, Cibele e uma nova personagem, interpretada por Mariana Lima. A casa de Roberto foi inspirada em uma residência real e reconstruída em estúdio, a fim de trazer maior autenticidade às cenas. Entre os retornos estão Gi Fernandes como Lorraine e Thomás Aquino como Amâncio, enquanto novos nomes como Adanilo, Pedro Wagner e Carol Duarte se juntam ao elenco.

Apesar da mudança de cenário e da introdução de novos personagens, a série continuará a abordar temas relevantes como superproteção parental, bullying, relações abusivas e intolerância. O roteiro é assinado por Lucas Paraizo, com a colaboração de outros roteiristas, e a direção artística ficará a cargo de Luisa Lima. A expectativa é que essa nova temporada traga novos desafios e emoções para os personagens, mantendo a essência que conquistou o público até agora.

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