4 sinais de que energéticos podem afetar seus dentes

Consumidos para dar aquele gás na rotina, os energéticos têm se tornado presença certa em muitos dias. Seja para aumentar a disposição nos estudos ou dar um empurrão nos treinos, essas bebidas atraem cada vez mais adeptos. Mas, vamos falar sobre um aspecto que costuma passar despercebido? É isso mesmo: os riscos que esses produtos podem trazer para a saúde bucal.

O dentista Flávio Pinheiro faz um alerta importante. Ele afirma que a alta acidez presente na maioria dos energéticos pode provocar um problema sério: a erosão dentária. Isso acontece porque muitas dessas bebidas têm um pH bem baixo, capaz de desgastar o esmalte dos dentes, que, vale lembrar, não se regenera. E pior, uma vez perdido, esse esmalte nunca volta.

E como saber se seu consumo de energéticos está afetando seus dentes? Flávio lista alguns sinais que podem indicar problemas. Vamos dar uma olhada?

1. Sensibilidade ao consumir alimentos quentes ou gelados

Um dos primeiros sinais de erosão dentária é a sensibilidade. Se você começou a sentir desconforto ao tomar água gelada ou café quente, vale a pena ficar alerta. Com o desgaste do esmalte, as partes internas dos dentes ficam expostas e mais vulneráveis. Se isso acontece com frequência, é hora de investigar.

2. Perda do brilho natural dos dentes

Muita gente associa dentes opacos ao envelhecimento ou ao consumo de café, mas a verdade é que a erosão dentária também pode ser culpada. Quando o esmalte se desgasta, os dentes perdem aquele brilho típico, e ficam mais suscetíveis a outros problemas. Se você notou que o sorriso já não está como antes, pode ser um sinal.

3. Surgimento frequente de cáries

Aqui a coisa fica mais séria. Os energéticos não só são ácidos, como muitos ainda têm altos níveis de açúcar. Essa combinação é um prato cheio para as bactérias que causam cáries. E mesmo nas versões sem açúcar, o risco ainda existe devido à acidez. Portanto, tanto o açúcar quanto a acidez podem comprometer a integridade do esmalte ao longo do tempo.

4. Desgaste visível dos dentes

Nos casos mais avançados, a erosão pode deixar marcas visíveis. Os dentes podem parecer mais finos, irregulares e desgastados. De acordo com Flávio, isso já tem sido notado, inclusive em pessoas mais jovens que consomem energéticos com frequência.

Minimizando os riscos

Agora, se você não consegue imaginar sua rotina sem os energéticos, não se preocupe! Tem algumas dicas que podem ajudar a proteger sua saúde bucal:

– Beba água após consumir o energético.

– Evite tomar a bebida aos poucos durante horas.

– Reduza a frequência de consumo.

– Aguarde uns 30 minutos antes de escovar os dentes.

A chave é a moderação. O consumo ocasional tende a ser menos arriscado. O problema começa quando essas bebidas fazem parte do dia a dia e os dentes ficam expostos repetidamente aos ácidos. Então, fica a dica: cuide do seu sorriso!