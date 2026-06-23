Queda de cabelo: identifique 5 sinais que pedem atenção

Cabelos no travesseiro e fios acumulados no ralo do chuveiro podem ser motivo de preocupação para muitos. Às vezes, a gente até se pergunta se aquela quantidade a mais de cabelo que ficou na escova é normal. O certo é que a perda de fios faz parte do ciclo natural, mas um aumento significativo pode ser um sinal de que está na hora de dar uma olhada mais atenta e, quem sabe, procurar um médico.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), cerca de 42 milhões de brasileiros enfrentam algum tipo de alopecia, que é uma das principais causas de perda capilar. E isso pode acontecer tanto com homens quanto com mulheres em diferentes momentos da vida.

A Dra. Angela Helena Perretto, especialista em saúde e estética masculina, explica que muitos só percebem que algo não está certo quando a perda de cabelo se torna mais evidente. Muitas vezes, os primeiros sinais são ignorados ou atribuídos ao envelhecimento. Mas não dá para deixar de observar as mudanças, já que elas podem indicar condições que exigem um acompanhamento mais cuidadoso.

### 1. Mais fios na escova ou caindo durante a lavagem

Já reparou que a quantidade de fios na escova aumentou? Um truque simples é observar seu padrão habitual. Pode ser difícil contar quantos fios você perde diariamente, mas é fácil perceber quando há uma mudança significativa. Se você anda notando mais cabelos no travesseiro ou durante o banho por várias semanas, talvez seja a hora de buscar ajuda.

### 2. Afinamento do cabelo

Às vezes, o cabelo pode ficar mais fino antes mesmo de você perceber uma queda visível. Preste atenção se o seu cabelo perdeu o volume habitual ou se o couro cabeludo está mais aparente. Essas podem ser indicações de que algo não está bem e que o afinamento está acontecendo.

Visualizar áreas do couro cabeludo que antes estavam cobertas é importante e pode te ajudar a monitorar mudanças. Tire algumas fotos com o passar dos meses para ter um registro. Assim, fica mais fácil notar diferenças que podem passar despercebidas no dia a dia.

### 3. Estresse e alterações hormonais

Mudanças hormonais e até mesmo o estresse podem influenciar diretamente a saúde do seu cabelo. Quilos a mais na balança, dietas restritivas e até cirurgias podem ser fatores que desencadeiam uma queda momentânea. Isso significa que, se você passou por algo assim, é bom ficar de olho nos fios.

### 4. Queda de cabelo por mais de três meses

Embora uma perda ocasional possa ser normal, se o problema persistir por mais de três meses, é bom procurar um especialista. Quanto mais rápido você identificar a causa, melhor será para tratar. Estar atento é essencial, já que cada situação exige uma abordagem diferente.

### 5. Conclusão leve

Por fim, a saúde capilar está ligada a fatores do nosso corpo como um todo. O ideal é que cada caso seja analisado individualmente. Se você notar alguma dessas alterações, procure um profissional para entender melhor o que está acontecendo. A saúde dos seus fios pode refletir em várias áreas da sua vida, e cuidar bem deles é sempre uma boa ideia!