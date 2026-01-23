João Liberato apresenta novo quadro sobre formação na Record

Entretenimento

Tom Cavalcante e João Liberato. Foto: Edu Moraes/RECORD
João Liberato estreia na Record com quadro sobre formação na TV

A Record TV está lançando um projeto inovador para formar novos talentos na comunicação. João Liberato, filho do famoso apresentador Gugu Liberato, estreia no programa “Domingo Espetacular” no sábado, dia 25 de janeiro, com o quadro “João Liberato em Construção”. O programa vai ao ar às 19h, sob a apresentação de Carolina Ferraz e, de forma especial, Eduardo Ribeiro.

Este quadro acompanhará a trajetória de João enquanto ele se prepara para, futuramente, comandar seu próprio programa na emissora. Em suas próprias palavras, João declarou: “Eu decidi seguir um sonho e criar a minha própria história.” Ao longo do conteúdo, o jovem comunicador participará de uma jornada de aprendizado, onde visitará estúdios, conhecerá a rotina de produção e receberá conselhos de profissionais experientes da área.

Antes de sua estreia, João passou por experiências em programas como “A Fazenda”, “Cidade Alerta” e “Acerte ou Caia!”. Durante esse período, ele teve a oportunidade de aprender com figuras respeitáveis como Adriane Galisteu, Reinaldo Gottino e Tom Cavalcante. Ele também se envolveu em atividades na cobertura esportiva da emissora, o que fez parte de seu treinamento.

O primeiro episódio irá mostrar João compartilhando sua história pessoal, com depoimentos de amigos e familiares, incluindo um momento significativo com sua avó, Maria do Céu Liberato, que é uma grande fonte de incentivo em sua carreira artística.

Sob a direção da equipe do “Domingo Espetacular”, as gravações iniciais focaram em experiências jornalísticas. João terá a oportunidade de interagir com profissionais como Reinaldo Gottino e a dupla Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro nos estúdios.

João menciona a importância desse projeto para sua carreira: “Esse projeto representa uma oportunidade muito grande para mim. Eu me sinto profundamente honrado.” Ele ressalta que a emissora e os profissionais envolvidos entenderam suas aspirações e alinharam expectativas.

Mais do que um emprego, João vê essa experiência como uma chance real para aprender e crescer profissionalmente: “É uma oportunidade de construir minha carreira com apoio de pessoas que acreditaram em mim.”

Com a iminente estreia de “João Liberato em Construção”, a Record TV reafirma seu compromisso em criar programas que conectam o público aos bastidores da televisão, ao mesmo tempo em que apresenta novos talentos à audiência aos domingos. João está determinado a deixar sua marca, afirmando: “Estou focado em transformar esse propósito em realidade.”

