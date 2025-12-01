Bastidor Globo mostra o processo criativo de Aguinaldo Silva

A TV Globo lançou o projeto ‘Bastidor Globo’, uma iniciativa que tem como objetivo abrir os bastidores dos Estúdios Globo e mostrar ao público o processo criativo do universo audiovisual brasileiro. A proposta oferece uma experiência imersiva, com conteúdos inéditos que visam aproximar os espectadores das etapas de produção que geralmente ficam escondidas.

Idealizado pelo setor de marketing da emissora em conjunto com os Estúdios Globo, o ‘Bastidor Globo’ é distribuído pelas redes sociais da TV e abrange formatos variados de narrativa. Samantha Almeida, diretora de Marketing da emissora, explica: “Esse projeto dá acesso aos bastidores dos Estúdios Globo, que são parte importante do imaginário do público. Queremos que todos se sintam orgulhosos do que é produzido aqui.”

A iniciativa busca destacar elementos pouco conhecidos da produção artística e técnica, desde a criação de personagens e enredos até a elaboração de cenários e efeitos visuais. O conteúdo se organiza em três editorias principais: Mitologia, que trata da origem de personagens e quadros icônicos; Por Dentro da Cena, que explora soluções técnicas, e Masterclass, focada nos profissionais que atuam nos bastidores, como autores, diretores e técnicos.

Primeira Série Focada em Aguinaldo Silva

A estreia do projeto é uma minissérie dedicada ao renomado autor Aguinaldo Silva. Com três episódios de aproximadamente seis minutos, a série mergulha no processo de criação de uma novela. Em um formato de masterclass, Aguinaldo compartilha momentos marcantes de sua carreira e detalhes dos bastidores da novela ‘Três Graças’, que atualmente está no ar.

Durante a série, ele revela seu métodos de trabalho e como escolhe os nomes dos personagens. Aguinaldo conta que, ao iniciar uma nova trama, primeiro cria os personagens, depois organiza a narrativa e, por fim, define como os personagens interagem. Após estruturar essas ideias, ele elabora uma pré-sinopse, que passa por um processo de aprimoramento até se tornar a sinopse final.

Além de falar sobre sua carreira na teledramaturgia, Aguinaldo também compartilha sua trajetória anterior como jornalista. Ele trabalhou como repórter policial por mais de 18 anos antes de ser convidado a escrever para a série ‘Plantão de Polícia’, em 1979. Ao lembrar desse convite, ele diz que não tinha experiência em novelas, mas decidiu escrever como se estivesse fazendo grandes reportagens, o que se mostrou eficaz.

Valorização das Equipes e Próximos Passos

Nos episódios, o ‘Bastidor Globo’ também destaca a importância das equipes que trabalham por trás das câmeras. Samantha Almeida reforça que a iniciativa visa elevar o orgulho em relação ao que é produzida nos Estúdios Globo. Caroline Mathiesen, gerente de Governança dos Estúdios, complementa que a combinação de talentos com uma estrutura bem organizada e moderna é essencial e permitirá que o público descubra o trabalho muitas vezes invisível na telinha.

Após a série sobre Aguinaldo, o projeto continuará a explorar outros aspectos da produção. Serão abordados temas como os bastidores da abertura de ‘Três Graças’ e a produção da novela ‘Tudo Por Uma Segunda Chance’, que conta com a participação de Jade Picon. A intenção é que o público acompanhe as etapas de criação, aproximando-os ainda mais do processo que dá origem às histórias exibidas diariamente pela emissora.