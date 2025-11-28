‘Jogada de risco’ traz Cauã Reymond e Letícia Colin juntos após 20 anos

Após mais de 20 anos desde que iniciaram suas carreiras juntos na novela “Malhação”, Cauã Reymond e Letícia Colin voltam a se encontrar em “Jogada de Risco”, uma nova série original do Globoplay. A trama aborda o lado intenso e emocional do futebol brasileiro e coloca os dois atores como protagonistas. Além de atuar, Cauã também é um dos criadores do projeto e dirige algumas cenas.

Cauã Reymond fez sua estreia na televisão em 2002 como Mau Mau, um surfista carismático que conquistou o público jovem. Letícia Colin, por sua vez, interpretou Kailani, a irmã do personagem de Henri Castelli, amigo de Mau Mau. Agora, mais de duas décadas depois, eles se reúnem em um projeto marcado por um tom mais sombrio e dramático.

Na série, Cauã vive Maurício, um ex-jogador de futebol que tenta se estabelecer como agente no competitivo mercado do esporte. Para isso, ele precisa lidar com seu passado fracassado como atleta e com uma difícil relação com seu pai, interpretado por Marcos Frota. A história explora o lado obscuro do futebol, com traições, disputas de poder e negociações complicadas que impactam não só a vida profissional, mas também a pessoal dos envolvidos.

Letícia Colin interpreta Rita e terá uma relação com Maurício, mas os detalhes sobre essa interação ainda são mantidos em segredo. Nas redes sociais, Cauã compartilhou um momento com Letícia durante as gravações, expressando a felicidade de reencontrá-la.

A série, idealizada por Cauã, contará com oito episódios e teve as gravações iniciadas recentemente no Rio de Janeiro. Os cenários foram cuidadosamente escolhidos para refletir o universo do futebol profissional, incluindo os bastidores e as negociações que acontecem fora de campo.

O projeto tem um time de profissionais experientes por trás da produção. O roteiro é escrito por Thiago Dottori, com supervisão de Lucas Paraizo, e a direção é de Bruno Safadi. A produção é de Isabela Bellenzani, e a produção executiva é responsabilidade de Lucas Zardo. José Luiz Villamarim, diretor de Dramaturgia, é encarregado de integrar a série à estratégia de conteúdo da plataforma.

O elenco também conta com nomes conhecidos, como Rodrigo Lombardi, Juan Paiva, Marcelo Adnet, Mauricio Mattar, Breno Ferreira, Bruna Griphao, Ricardo Teodoro, Mariana Sena, Maria Bopp e Cauê Campos. Entre eles, Cauã e Teodoro reúnem-se novamente, relembrando a parceria de sucessos anteriores.

A série “Jogada de Risco” está prevista para estrear em 2026 no catálogo do Globoplay.