Famosos do ‘Acerte ou Caia’ deste domingo na Record
Neste domingo, dia 30 de novembro, às 15h45, um novo grupo de 11 celebridades se reunirá no palco do game show “Acerte ou Caia!”, transmitido pela Record. O programa, que é apresentado por Tom Cavalcante, combina perguntas e respostas com entretenimento e oferece prêmios de até R$ 300 mil.
A dinâmica do programa continua a mesma: apenas um participante sairá vitorioso, enquanto os outros dez enfrentarão a queda em um buraco cenográfico, um dos principais atrativos da atração. A cada edição, o elenco mescla figuras do mundo da música, comédia, atuação e influenciadores digitais, garantindo diversão para toda a família.
No episódio deste final de semana, dois nomes conhecidos da música popular brasileira estarão competindo. O cantor Ovelha, com longa carreira nos palcos, e Luan Estilizado, uma voz influente do forró moderno, tentarão responder corretamente às perguntas de conhecimento geral para evitar a eliminação.
Além dos músicos, a disputa contará com a participação da influenciadora Monique Amin, conhecida do público de reality shows, e da ex-jogadora de vôlei Virna Dias, medalhista olímpica que trará seus conhecimentos de um universo diferente para o programa.
O empresário e produtor Bruno Danese, conhecido por sua atuação no setor de eventos, também estará presente, assim como os humoristas Tokinho e Zé Américo, que adicionarão um toque de comédia à competição, especialmente nos momentos críticos do jogo.
O time de participantes ainda conta com os atores Júlia Rabello, Fábio Lins, Dani Moreno e Priscila Castello Branco. Juntos, eles enfrentarão o desafio das perguntas, enquanto o público, tanto no estúdio quanto em casa, acompanhará as respostas e os desdobramentos da competição.
Durante o programa, as celebridades precisarão responder corretamente a uma série de perguntas para permanecer na disputa. A cada erro, o risco de serem eliminados aumenta, criando um clima de suspense e diversão que permeia toda a atração.
Com um elenco diversificado, o episódio promete muita emoção, reunindo talentos de diferentes áreas, como música, esporte, comédia e redes sociais. A expectativa é alta para ver quem conseguirá se destacar, evitar a queda e conquistar o prêmio máximo.
Produzido pela Boxfish, “Acerte ou Caia!” é dirigido por David Feldon, com direção artística de Cesar Barreto. O programa é exibido nas tardes de domingo pela Record, e todos os episódios anteriores podem ser assistidos na plataforma de streaming RecordPlus, permitindo que os espectadores revejam as disputas ou conheçam melhor o formato antes do episódio deste domingo.