Audiência da TV: números consolidados de 22 de janeiro de 2026

A recente transmissão do Campeonato Paulista teve um impacto positivo nas audiências da Record TV. O jogo entre Santos e Corinthians não só proporcionou resultados altos para a emissora, como também ajudou a atrair mais espectadores para os programas que se seguiram na programação.

Na Globo, um feito inédito ocorreu: a novela “Êta Mundo Bom!” alcançou uma audiência superior à de “Coração Acelerado” pela primeira vez. Esse resultado demonstra a crescente popularidade da trama, que conquistou mais telespectadores.

Por outro lado, a Band enfrentou dificuldades. O programa “Melhor da Noite” registrou uma queda expressiva, terminando na sexta posição do ranking, ficando atrás de emissoras como a RedeTV! e a TV Cultura.

As audiências do dia 22 de janeiro de 2026 mostraram os seguintes números:

Na Globo, programas variados se destacaram:

– “Bom Dia SP”: 7,4

– “Bom Dia Brasil”: 7,9

– “Encontro com Patrícia Poeta”: 6,5

– “Mais Você”: 7,0

– “SP1”: 10,2

– “Jornal Hoje”: 10,7

– “Êta Mundo Bom!”: 18,8

Em outra emissora, a Record TV:

– “Campeonato Paulista: Santos x Corinthians”: 12,7

– “Cidade Alerta SP”: 7,0

– “Jornal da Record”: 6,8

No SBT, alguns dos principais programas apresentaram os seguintes números:

– “Primeiro Impacto”: 2,1

– “SBT Brasil”: 4,2

– “Programa do Ratinho”: 3,6

A Band também trouxe seus números, com o “Jornal da Band” marcando 3,0 e “Brasil Urgente SP” registrando 3,4.

Além disso, durante o dia, outros programas como “Balanço Geral” e “Cidade Alerta” também mostraram suas audiências, mas sem grandes resultados em muitos casos.

Vale ressaltar que, em 2026, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 residências sintonizadas na Grande São Paulo, e esses números são utilizados como referência pelo mercado publicitário.