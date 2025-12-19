Entretenimento

‘Homenagem a Ivan Lins no Domingão com Huck’

Luciano Huck e Ivan Lins — Foto: Globo/@WCNOCLICK
'Domingão com Huck' homenageia Ivan Lins com Alcione e Claudio Lins

Neste fim de semana, o programa “Domingão com Huck” fará uma especial celebração em homenagem a Ivan Lins, um dos grandes nomes da música brasileira. Ivan, que completará 80 anos em 2025, possui uma carreira que já ultrapassa cinco décadas, marcando a música nacional com suas composições e performances habilidosas.

Durante a homenagem, o público poderá conferir uma seleção de clássicos do cantor, pianista e compositor. Entre as canções que prometem emocionar tanto a plateia quanto os convidados estão os sucessos “Vitoriosa” e “Começar de Novo”. A apresentação contará ainda com a participação especial da cantora Alcione e do ator e cantor Claudio Lins, que é filho de Ivan.

Além da homenagem musical, a edição do programa, que vai ao ar após a exibição de “Temperatura Máxima”, também trará uma nova disputa do quadro “The Wall”. Nesta ocasião, Glaucio e Jonas subirão ao palco para compartilhar a trajetória do Projeto Mogi Mirim, uma iniciativa que visa promover transformações sociais na região.

“Domingão com Huck” é uma produção dos Estúdios Globo, apresentado por Luciano Huck e com uma equipe criativa que inclui diretores e produtores como Clarissa Lopes, Hélio Vargas, Barbara Maia e Matheus Pereira. A relevância do programa vai além da música, abordando temas de diversidade e histórias inspiradoras, tornando o domingo na televisão uma experiência completa e rica para os telespectadores.

