Camila Queiroz e Diego Martins comentam sobre spin-offs do Globoplay

O Globoplay anunciou a produção de um spin-off centrado no casal Kelvin e Ramiro, personagens da novela “Terra e Paixão”, que se tornaram muito populares entre os fãs. A decisão foi comunicada oficialmente pela emissora, após uma mobilização significativa dos admiradores do romance, que chegaram a instalar um outdoor em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, pedindo a continuidade da história.

As novelas verticais, uma nova proposta do Globoplay, terão tramas focadas em personagens icônicos da televisão brasileira, como Kelvin e Ramiro. A confirmação dessa produção é um resultado do engajamento dos fãs, que desde janeiro de 2025 têm promovido uma campanha para a continuidade do relacionamento entre os personagens, interpretados por Diego Martins e Amaury Lorenzo, respectivamente.

Diego Martins, após receber muitas perguntas de seguidores no Instagram sobre o projeto, afirmou que não tem informações sobre o spin-off. Em um vídeo, ele garantiu que não foi notificado sobre o andamento do projeto e que, no momento, não possui detalhes a compartilhar.

Por sua vez, a atriz Camila Queiroz também se manifestou sobre a possibilidade de voltar a interpretar Angel, sua personagem principal em “Verdades Secretas”. Em suas redes sociais, Camila expressou alegria com a possibilidade de retornar ao papel que a fez conhecida. Ela já havia estrelado “Verdades Secretas 2”, produzida exclusivamente para a plataforma.

A história de amor entre Kelvin e Ramiro conquistou uma grande audiência devido à forma como o romance foi desenvolvido na trama. O relacionamento do garçom, que trabalhava no bar da personagem Cândida, e do capanga, envolveu uma tensão dramática que terminou em aceitação pública. O primeiro beijo entre os personagens, exibido em dezembro de 2023, gerou grande repercussão nas redes sociais. Diego Martins comentou sobre a importância dessa cena para a comunidade LGBTQIA+, compartilhando experiências pessoais de preconceito.

A mobilização em torno do casal foi notável, com fãs organizando campanhas nas redes sociais, criando hashtags e até petições online. O “ship” Kelvin e Ramiro se tornou um símbolo de representatividade na teledramaturgia brasileira.

As novelas verticais representam uma nova estratégia do Globoplay, focando em episódios curtos e adequados para visualização em smartphones. As produções têm duração de até dois minutos e foram pensadas para o consumo em redes sociais, buscando engajar um público mais jovem que consome conteúdo de maneira rápida.

Além de Kelvin e Ramiro, o Globoplay também planeja adaptar personagens de outras novelas de sucesso, como Angel e Bibi Perigosa, interpretada por Juliana Paes. A plataforma está se preparando para lançar novas produções, como “Tudo Por Uma Segunda Chance”, com Jade Picon, e “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, com Gustavo Mioto, que estão previstas para estrear nos próximos meses.