6 suplementos para fortalecer a imunidade no inverno

Com a chegada do inverno, é normal notar que as farmácias e os consultórios estão mais movimentados. Isso acontece porque os resfriados, gripes e infecções respiratórias costumam aumentar nessa época. O frio faz a gente passar mais tempo em ambientes fechados, facilitando a transmissão de vírus. É por isso que muita gente começa a procurar suplementos para dar um “up” na imunidade.

Mas, vamos lá, suplemento não é uma mágica! O Dr. Maurizio Pupo, farmacêutico e pesquisador, explica que os suplementos podem ajudar, sim, mas precisam ser usados de forma racional e acompanhados de hábitos saudáveis. Para ter uma imunidade forte, é fundamental investir em uma alimentação balanceada, praticar atividade física, dormir bem e gerenciar o estresse. E, claro, não podemos esquecer das vacinas. Eles podem ser um complemento, mas não a solução principal.

Quer saber quais são os nutrientes que podem ajudar a fortalecer nosso sistema imunológico? Vou te contar!

1. Zinco

O zinco é um dos micronutrientes mais estudados quando se fala em imunidade. Ele ajuda no funcionamento de células importantes do nosso sistema imunológico. Esse mineral também cuida das mucosas do nariz e das vias respiratórias, que são a nossa primeira barreira contra infecções. Se a ingestão for insuficiente, pode aumentar a vulnerabilidade a doenças. Em alguns casos, a suplementação é uma boa ideia, especialmente para quem está com a ingestão em baixa.

2. Vitamina D

Todo mundo já ouviu falar da vitamina D, certo? Ela é famosa por regular o cálcio, mas também é super importante na regulação da nossa imunidade. Agora, no inverno, com menos luz solar, muitas pessoas ficam com os níveis baixos, especialmente os mais velhos ou quem passa muito tempo em casa. Se você se encaixa nesse grupo, talvez seja hora de pensar em uma reposição, mas sempre sob orientação médica.

3. Espermidina

Essa é uma novidade entre os suplementos, e a galera da ciência está de olho. A espermidina ajuda na descontaminação celular, mantendo as células do sistema imunológico em forma, especialmente com o passar dos anos. Não é um super-herói instantâneo da imunidade, mas contribui para a saúde geral das células.

4. Glutamina

Conhece a glutamina? É o aminoácido mais abundante do corpo e uma fonte de energia para as células do sistema imunológico. Ela é fundamental, especialmente em momentos de estresse intenso, como durante exercícios pesados ou quando estamos doentes. Ajudar as células da intestina a se manterem saudáveis também é parte do papel dela.

5. Probióticos

Os probióticos são microrganismos que fazem uma boa limpeza no intestino. Eles podem reduzir a incidência de infecções respiratórias e melhorar a nossa defesa imunológica. Cada cepa de probiótico tem suas peculiaridades, então é sempre melhor escolher o que se encaixa no que você precisa.

6. N-acetilcisteína (NAC)

A NAC é conhecida por ajudar a fluidificar o muco, facilitando a sua eliminação, o que é especialmente bom para quem tem problemas respiratórios. Além disso, ela age como um antioxidante, ajudando a proteger as células contra danos.

Apesar de todos esses benefícios, é importante lembrar que suplementos não são a solução única para as doenças de inverno. Uma alimentação rica em frutas, verduras e proteínas, mais atividade física, sono tranquilo e controle do estresse são os pilares para manter a saúde em dia. E, claro, sempre que considerar iniciar a suplementação, vale a pena bater um papo com um médico ou especialista. Ele pode apontar o melhor caminho e as quantidades certas. Afinal, zelar pela sua saúde deve sempre ser a prioridade!