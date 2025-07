Michael Pachter ajusta previsão de 200 milhões do Xbox Game Pass

Michael Pachter, analista da Wedbush Securities, fez previsões otimistas sobre o crescimento do Xbox Game Pass, um serviço de assinatura de jogos da Microsoft. Em 2024, ele afirmou que o número de assinantes poderia chegar a 200 milhões nos próximos 10 anos. Naquela época, a plataforma já contava com cerca de 34 milhões de usuários ativos, um número que Pachter validou, afirmando que a Microsoft não estava incluindo contas antigas do Xbox Live Gold nesse total.

O analista destacou que a aquisição de estúdios renomados, como Bethesda e Activision, proporcionaria à Microsoft um leque de jogos robusto, fundamental para atrair novos assinantes. Ele mencionou títulos populares, como Diablo IV e Call of Duty, que já estavam disponíveis no serviço, como elementos que poderiam ajudar nesse crescimento. Pachter até convidou publicamente aqueles que duvidavam da meta de 200 milhões a reconsiderarem sua posição.

No entanto, em julho de 2025, Pachter abordou o tema com um tom mais cauteloso. Segundo informações, ele expressou preocupação com as vendas do console Xbox, que estavam abaixo das expectativas. Além disso, a crescente inclusão de jogos do Xbox em plataformas como o PlayStation 5 poderia diminuir a atratividade exclusiva do Game Pass.

Apesar do aumento no número de assinantes, que chegou a cerca de 37 a 38 milhões no início de 2025, o crescimento do serviço foi considerado modesto. A Microsoft enfrentava o desafio de justificar os recentes aumentos de preço do Game Pass e as críticas em relação à sua estratégia de exclusividade, que se tornaram mais complexas ao longo do tempo.

Diante desse cenário, Pachter reconheceu que alcançar a meta de 200 milhões de assinantes poderia ser mais complicado do que o inicialmente previsto. O sucesso do serviço dependerá não apenas do conteúdo disponível, mas também da força da marca Xbox no competitivo mercado de consoles e da estratégia multiplataforma adotada pela empresa.