Erika Januza é rainha africana e mãe da protagonista

A Globo está desenvolvendo uma nova novela para a faixa das 18h chamada Nobreza do Amor. A obra será escrita por Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer, buscando misturar melodrama clássico com temas de representatividade e raízes culturais.

A atriz Érika Januza, conhecida atualmente por seu papel como apresentadora no programa Saia Justa e que não atua em novelas desde Verdades Secretas II em 2021, será a protagonista. Ela interpretará uma rainha africana que, junto com sua filha, vivida por Duda Santos, foge de sua terra natal. A narrativa atravessa oceanos, ligando o continente africano ao Nordeste brasileiro.

A história começa na África, onde a mãe e a filha escapam de um golpe que derruba a família real. Refugiadas no Brasil, elas iniciam uma nova vida, que envolve elementos de fusão cultural e a busca por pertencimento. A novela pretende abordar temas como diáspora, ancestralidade e crítica social, alinhando-se com o compromisso da Globo de promover diversidade e autenticidade cultural.

O principal antagonista da trama será interpretado por Lázaro Ramos, enquanto Nicolas Prattes também terá um papel de vilão. Ronald Sotto interpretará o herói da história, que formará um par romântico com Duda Santos. A direção da produção ficará a cargo de Pedro Peregrino, com Gustavo Fernandez na direção artística e Igor Verde na equipe de direção.

A novela contará com um elenco diversificado, com cerca de 50 atores, incluindo muitos nordestinos. Para garantir a autenticidade cultural e linguística, o elenco passará por uma preparação que incluirá aulas de prosódia, dança e História. As gravações estão programadas para começar no Rio Grande do Norte, que servirá como cenário para essa história de amor e resistência.

Nobreza do Amor está prevista para estrear em março de 2026 e substituirá Êta Mundo Melhor! na programação das seis.