JPMorgan Chase divulga resultados do segundo trimestre de 2025

JPMorgan Chase Supera Expectativas em Relatório Financeiro do Segundo Trimestre

O JPMorgan Chase, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, apresentou resultados que superaram as expectativas dos analistas, impulsionados principalmente por um aumento na receita proveniente de operações de investimento e negociação de títulos de renda fixa.

Na terça-feira, a instituição anunciou que seus ganhos foram de US$ 5,24 por ação, superando a estimativa de US$ 4,48. A receita totalizou US$ 45,68 bilhões, bem acima dos US$ 44,06 bilhões previstos.

Apesar de um recuo de 17% nos lucros em relação ao ano anterior, totalizando US$ 14,9 bilhões, este valor foi impactado por um ganho significativo que o banco obteve com suas ações da Visa no ano passado. Mesmo sem considerar um benefício de imposto de renda de US$ 774 milhões que aumentou os lucros por ação em 28 centavos, o JPMorgan ainda conseguiu superar as previsões.

É importante ressaltar que a receita apresentou uma queda de 10% em comparação ao mesmo período do ano anterior, influenciada, mais uma vez, pela venda de sua participação na Visa.

O CEO Jamie Dimon destacou os resultados positivos do banco e sua capacidade de aumentar dividendos e recompra de ações. No entanto, ele também fez alertas sobre os riscos que o banco enfrenta, incluindo incertezas relacionadas à política comercial dos Estados Unidos, conflitos internacionais e alta nos déficits fiscais. Dimon comentou: "A economia dos EUA se manteve resiliente neste trimestre. A finalização da reforma tributária e a possível desregulamentação são fatores positivos para as perspectivas econômicas, mas riscos significativos ainda persistem."

As operações de negociação do banco se beneficiaram da volatilidade do mercado, provocada pelas políticas de comércio do governo. A receita de negociação de títulos de renda fixa cresceu 14%, alcançando US$ 5,7 bilhões, superando a estimativa de cerca de US$ 500 milhões. O setor de negociação de ações também teve um desempenho bom, com um aumento de 15% na receita, totalizando US$ 3,2 bilhões.

Retomada no Setor de Investimentos

No setor de banco de investimento, as taxas aumentaram em 7%, totalizando US$ 2,5 bilhões, impulsionadas por um aumento nas atividades de underwriting e consultoria, que também ficaram aproximadamente US$ 450 milhões acima da previsão.

Jamie Dimon observou que, embora o trimestre tenha começado de forma lenta devido às incertezas causadas pelas declarações do presidente Donald Trump sobre comércio, a atividade foi se intensificando conforme os mercados se recuperavam.

Adicionalmente, o banco registrou uma provisão para perdas de crédito de US$ 2,8 bilhões, que ficou abaixo dos US$ 3,14 bilhões esperados pelos analistas. O JPMorgan também atualizou sua previsão de receita líquida de juros para cerca de US$ 95,5 bilhões, cerca de US$ 1 bilhão a mais do que anteriormente projetado. A receita líquida de juros é um indicador importante da rentabilidade de um banco, representando a diferença entre o que é pago em depósitos e o que é ganho em investimentos e empréstimos.

Outros grandes bancos como Citigroup e Wells Fargo também relataram resultados que superaram as previsões dos analistas, enquanto Goldman Sachs, Bank of America e Morgan Stanley devem divulgar seus relatórios na quarta-feira.

Essa situação reflete um panorama de recuperação e desafios que os bancos enfrentam no cenário econômico atual.