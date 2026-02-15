Capítulos de 23 a 28 de fevereiro de 2026 disponíveis

Roubo de Bebê Agita a Trama da Novela

Recentemente, eventos dramáticos envolvendo a personagem Joélly e sua filha chamaram a atenção do público na novela. Durante as cenas de um dos episódios, Paulinho informa a Gerluce sobre o desaparecimento da filha de Joélly, revelando que ela foi sequestrada. A situação gera grande desespero, principalmente para Raul, que não consegue lidar com a possibilidade de não ver sua filha.

Os capítulos atuais da novela mostram uma sequência intensa de acontecimentos. No capítulo 109, Jorginho e Samira se confrontam, enquanto Leonardo tenta justificar suas ações para Viviane. Durante essa agitação, um médico avisa Gerluce e outros familiares que Joélly apresenta complicações que exigem um parto de emergência. Em meio a isso, Lucélia observa Kasper saindo do ferro-velho sem ser notado, levantando suspeitas.

No capítulo 110, Jorginho se emociona ao ouvir o choro do bebê. Samira, por sua vez, tenta inferir controle sobre a situação, ameaçando não entregar a criança a Lena, que também está ansiosa pela chegada da neta. A tensão aumenta quando Jorginho finge passar mal para desarmar um rival.

Em episódios seguintes, a trama se torna ainda mais angustiante. Samira, ao sair da clínica, leva a criança sem que Joélly a veja, o que cria um clima tenso e preocupante. O ressentimento de Gerluce por Joélly não ter a filha ao seu lado começa a se intensificar. Enquanto isso, Paulinho se preocupa e avisa Gerluce sobre a situação crítica de Joélly no posto de saúde.

Nos capítulos mais recentes, a história de sequestro e a busca pela criança se intensificam. Paulinho, ao alertar Gerluce sobre o roubo, reforça a necessidade urgente de encontrar a menina. Raul demonstra determinação em seguir o rastro de Samira, e a tensão cresce à medida que ele se nega a aceitar dinheiro dela, ressaltando sua intenção de buscar justiça.

As tramas envolvendo documentos e segredos familiares continuam a se desenrolar. Em uma cena tensa, Joélly demonstra não se lembrar de quem a levou para a clínica. A busca pela verdade sobre o paradeiro da criança e a luta para reverter a situação prometem reviravoltas emocionantes nos próximos capítulos.

É importante ressaltar que as histórias podem mudar conforme o desenrolar da novela, mantendo os telespectadores sempre ansiosos pelo que está por vir.