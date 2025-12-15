Globo enfrenta competição entre novela, reality e show musical

A Globo recebeu quatro indicações na edição latina do Rose d’Or, um dos prêmios mais renomados do setor audiovisual. As produções que concorrem são “Vale Tudo”, “Chef de Alto Nível”, “Novela em Sinfonia” e “Terceira Metade”, todas finalistas em suas respectivas categorias. A cerimônia de premiação acontece em Miami no dia 20 de janeiro de 2026, durante o evento Content Americas.

Dentre as indicações, “Vale Tudo”, que foi exibida de março a outubro de 2025, compete na categoria de Melhor Telenovela. O remake, escrito por Manuela Dias e dirigido por Paulo Silvestrini, revisitó o clássico de Gilberto Braga e outros autores. A trama foca nas vidas de Raquel, interpretada por Taís Araujo, e Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, trazendo à tona discussões sobre caráter e honestidade, além do mistério sobre “Quem matou Odete Roitman?”.

Na categoria Reality de Competição, “Chef de Alto Nível” também se destacou. Este programa, exibido na Globo e no GNT entre julho e agosto de 2025, contou com 24 participantes de diferentes regiões do Brasil, incluindo cozinheiros profissionais e amadores, além de influenciadores digitais. Ana Maria Braga foi a apresentadora, com chefs renomados como Alex Atala atuando como mentores. O diretor Rodrigo Dourado expressou satisfação com a indicação, ressaltando que o projeto procura mostrar a culinária além da técnica, destacando a paixão e a conexão humana.

Outra produção indicada é “Novela em Sinfonia”, um especial criado para celebrar os 60 anos da Globo e os 85 anos da Orquestra Sinfônica Brasileira. O programa, apresentado por Tony Ramos, contou com a participação de artistas como Alcione e Luísa Sonza. A diretora Joana Thimoteo destacou a importância do reconhecimento da produção, que promoveu encontros musicais com a diversidade cultural brasileira.

Por fim, o original da plataforma Globoplay, “Terceira Metade”, está na categoria Docu-reality ou Factual. Conduzido por Deborah Secco, o programa apresenta quatro casais e solteiros que convivem em uma casa sob a mediação da psicanalista Regina Navarro Lins. A diretora de gestão de conteúdo digital, Tatiana Costa, comentou que essa indicação reforça a estratégia da Globo de criar conteúdos que dialoguem com o público jovem.

Em 2024, a Globo já havia conquistado um prêmio no Rose d’Or Latino com “Todas as Flores”, e no ano seguinte com “Perfekta”. Agora, as expectativas estão voltadas para os resultados de 2026.