Globo registra alta audiência com título do Flamengo na Liberta

Flamengo vence a Copa Libertadores 2025. Foto: TV Globo
Globo obtém alta audiência com título do Flamengo na Libertadores

No sábado, 29 de novembro, o Flamengo conquistou a Copa Libertadores de 2025, evento que garantiu à Globo uma audiência expressiva. O jogo alcançou uma média de 27,5 pontos, com pico de 31,5, e atingiu 49,44% de participação entre os telespectadores no horário das 18h16 às 20h13. Esses números fazem com que a transmissão seja a segunda maior audiência esportiva do ano, atrás apenas da final da Copa do Brasil, que teve média de 28,5 pontos.

Enquanto a Globo liderava as audiências, as emissoras concorrentes registraram números bem menores. A Record alcançou 2,9 pontos, o SBT 1,9 e a Band apenas 1,1. Além disso, as plataformas de streaming, somadas, conseguiram 12,3 pontos no mesmo horário, o que mostra como a TV aberta ainda atrai a maior parte do público para eventos esportivos de grande relevância.

No Rio de Janeiro, o desempenho da transmissão foi ainda mais impressionante, com média de 37,5 pontos e pico de 40,8, confirmando a forte presença da torcida do Flamengo na audiência.

Em 2025, a Record também se destacou ao transmitir a final do Paulistão Sicredi, que teve média de 31,6 pontos e 55,3% de participação, tornando-a a maior audiência da TV aberta até aquele momento.

O sucesso do Flamengo impactou diretamente a programação da Globo, causando um atraso de cerca de 20 minutos no início do Jornal Nacional devido à cerimônia de entrega do troféu aos jogadores, o que resultou em uma cobertura esportiva mais prolongada após o jogo.

