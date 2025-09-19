Entretenimento

Números consolidados de 18 de setembro de 2025

Edu Guedes e as apresentadoras do Manhã com Você. Foto: RedeTV!
confira os números consolidados de 18/09/2025

Na última quinta-feira, 18 de setembro de 2025, a programação matutina da RedeTV! não conseguiu registrar audiência significativa, mantendo-se por mais de seis horas no nível mínimo de visualização. Este desempenho é motivo de preocupação para a emissora, que está enfrentando dificuldades para atrair o público nas primeiras horas do dia.

Durante a tarde, a reprise da novela "Maria do Bairro" se destacou no SBT, alcançando a melhor média de audiência da emissora nesse período. Este resultado indica que as novelas clássicas ainda têm um público fiel, mesmo anos após sua exibição original.

Outro ponto de destaque é o programa "Aqui Agora", que se encontra prestes a ser cancelado, mas, por enquanto, mantém a quarta colocação na audiência. Essa permanência, apesar das críticas, mostra que ainda há uma parte da audiência que acompanha o formato.

Por outro lado, a primeira parte do "Cidade Alerta" apresentou uma nova queda em sua audiência, especialmente após a exibição da novela "A Escrava Isaura". O programa foi superado pelo "Fofocalizando", que parece estar atraindo mais telespectadores.

Segue abaixo a tabela de audiência para as principais programações do dia:

Manhã

  • Hora 1: média de 4,0 pontos
  • Bom Dia SP: 8,8
  • Bom Dia Brasil: 9,4
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,8
  • Mais Você: 6,8

Tarde

  • Cidade Alerta: 2,9 na primeira parte
  • A Escrava Isaura: 3,4

SBT

  • Maria do Bairro: 3,7
  • Aqui Agora: 2,1

RedeTV!

  • Manhã com Você: 0,0
  • Fica com a Gente: 0,1

Os dados apresentados refletem a medição de audiência na capital paulista e, em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números são significativos para o mercado publicitário e para a avaliação de desempenho dessas emissoras.

A situação atual da audiência demonstra desafios consideráveis para as emissoras, e os resultados do dia 18 indicam que ajustes poderão ser necessários para que elas possam aumentar sua relevância e atratividade junto ao público.

