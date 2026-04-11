Gustavo Mioto lança clipe inédito e inicia carreira internacional

Neste domingo, a atração televisiva destaca a carreira do cantor Gustavo Mioto, que está dando seus primeiros passos na música internacional. A reportagem principal do programa traz Mioto em Nashville, nos Estados Unidos, onde ele se concentra em sua nova fase profissional voltada para a música country.

A reportagem, conduzida por Maurício Ferraz, detalha a jornada de seis anos de preparação que Mioto empreendeu para se inserir neste novo mercado. Em vez de ser apenas um registro de uma viagem promocional, a matéria captura o cotidiano do artista em um ambiente que valoriza a música ao vivo e a composição. Nashville, conhecida por sua rica cena musical, é o cenário onde o cantor busca referências e novas conexões.

Na cidade, mais de 200 bandas se apresentam diariamente em bares que ficam abertos do final da manhã até a madrugada, o que ilustra a movimentação intensa do local e sua importância para artistas do gênero country. Mioto, que tem se deixado influenciar pela sonoridade americana, menciona ícones do gênero, como Alan Jackson, que fazem parte da história musical de Nashville.

A reportagem também revisita a trajetória de Mioto no Brasil, desde seus primeiros passos em bailes até seu grande sucesso, que, segundo o programa, ultrapassou 134 milhões de visualizações no YouTube. O clipe da música, cuja história foi exibida no programa em 2015, é uma marca significativa em sua carreira.

Além de sua carreira musical, a matéria menciona a experiência recente de Mioto como ator em uma novela da Globo, enfatizando que sua atual fase é uma transição profissional ambiciosa. Ele busca expandir sua imagem e repertório além das fronteiras do Brasil, sem perder a essência do sertanejo.

Durante a edição, o programa também apresenta em exclusividade o clipe “Last Goodbye”, que marca oficialmente o início da carreira internacional do cantor. A música estabelece uma conexão entre a emotividade do sertanejo e o country americano, unindo os dois estilos através de suas narrativas e sentimentos.

Fora do universo musical, a atração traz o quarto episódio da série “Sobre Nós”, que trata da depressão, um tema crítico e relevante. O programa explora sintomas como cansaço extremo e dificuldades para sair da cama, enfatizando a necessidade de diagnóstico e tratamento para essa condição que afeta milhões de brasileiros.

Além disso, a série “Cidade Subterrânea” apresenta no quarto episódio a dinâmica do metrô de São Paulo em dias de grandes eventos de futebol. O episódio mostra como a agitação das partidas afeta o transporte público, com estações lotadas e um fluxo intenso de passageiros.

Assim, o programa combina histórias pessoais, desafios de saúde mental e questões urbanas, buscando conectar essas narrativas. A atração vai ao ar neste domingo, 12 de abril, logo após o “Domingão com Huck”.