Morte de Macedo e julgamento de Gerluce em ‘Três Graças’

Os últimos capítulos da novela “Três Graças” prometem reviravoltas emocionantes e momentos de grande tensão. No fechamento da trama, três acontecimentos principais estão programados: a morte de Macedo na prisão, um casamento coletivo que será sabotado e o julgamento de Gerluce.

As gravações das cenas finais começam na próxima segunda-feira, dia 13, e o encerramento da novela está agendado para o dia 15 de maio. De acordo com fontes do setor, uma das cenas mais impactantes incluirá a morte de Macedo, interpretado por Rodrigo García. Essa morte acontece dentro da prisão e está diretamente ligada a um esquema mais amplo chefiado por Ferette, papel de Murilo Benício. Ferette ordena a eliminação de Macedo para impedir que ele revele detalhes comprometedores sobre seus atos.

A prisão de Macedo ocorre após a policial Juquinha, vivida por Gabriela Medvedovsky, lhe dar voz de prisão e levá-lo para a delegacia da Aclimação, em São Paulo. No desenrolar dos eventos, a personagem Zenilda, interpretada por Andréia Horta, toma a decisão de fazer uma delação premiada e será uma das primeiras a descobrir sobre a morte de Macedo, o que prepara o terreno para os conflitos finais.

Paralelamente, Ferette está se mobilizando para sabotar um casamento coletivo que envolveria os personagens Leonardo, Viviane, Lorena e Juquinha. Essa cerimônia, que aconteceria no sítio dos pais de Juquinha, será transformada em um cenário de vingança devido à intervenção de Ferette e sua cúmplice, Lucélia, interpretada por Daphne Bozaski. O plano de Ferette surge em um momento no qual ele enfrenta uma crise pessoal, incluindo a expulsão de seu apartamento de luxo onde vivia com Arminda, interpretada por Grazi Massafera.

Na reta final, o julgamento de Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, também ganhará destaque. Esse julgamento, que ocorrerá no antepenúltimo capítulo, é crucial, pois Gerluce será acusada pelo roubo da estátua das Três Graças. Nesse momento dramático, ela ainda fará uma oração pedindo proteção a Santa Rita de Cássia antes da decisão final do tribunal.

A trama, criada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, busca amarrar as histórias em um clímax que envolve mortes, vinganças e reviravoltas judiciais. Com a aproximação do fim, os capítulos finais prometem mesclar ação e emoção, proporcionando ao público uma experiência intensa até o desfecho da novela.