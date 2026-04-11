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RedeTV! lança Big Trash Brasil, paródia do ‘BBB 26’

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Vinicius Vieira apresenta o quadro Big Trash Brasil. Foto: Reprodução/RedeTV!
RedeTV! aposta em Big Trash Brasil, paródia do 'BBB 26' no 'Para Aqui!'

A RedeTV! lançou um novo quadro chamado “Big Trash Brasil”, que promete trazer humor e paródia ao universo dos realities de confinamento. A estreia acontece na faixa de domingo do programa “Para Aqui!”, que agora conta com essa atração divertida.

“Big Trash Brasil” propõe um formato irreverente, onde situações exageradas se tornam a base das dinâmicas entre os participantes. Em vez de se ater aos formatos tradicionais de programas desse tipo, a nova atração se destaca ao utilizar a caricatura e o humor como principais elementos. Nesse cenário, as provas de resistência e as disputas pela liderança se desenrolam de maneira cômica, incluindo alianças improváveis e desentendimentos que geram confusões e risadas.

O elenco do quadro conta com personagens que parodiam figuras conhecidas, como Gusttavo Lima, Anitta, Vini Jr., Belo, Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi. Essas releituras ajudam a estabelecer uma conexão rápida com o público, que pode reconhecer esses ícones da cultura pop imediatamente.

A apresentação do programa fica a cargo de Vinicius Vieira, que encarna o personagem Tadeu Chilique, uma versão satírica do apresentador dos realities mais tradicionais. Ele é responsável por guiar os participantes nas brincadeiras e conectar os momentos mais engraçados da competição.

Com a inclusão de “Big Trash Brasil” no “Para Aqui!”, a emissora busca diversificar e atrair um público maior para sua programação noturna. O quadro vai ao ar todos os domingos a partir das 20h, misturando referências humorísticas com improviso e sátira, prometendo momentos de entretenimento leve e descontraído para os telespectadores.

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