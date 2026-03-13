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‘Guerra das Rosas’ é a nova aposta da Band em 40 países

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Fenômeno em 40 países, 'Guerra das Rosas' é a nova aposta da Band

A Band fará uma mudança em sua programação de novelas a partir de segunda-feira, 16 de março, trazendo uma nova trama turca chamada “Guerra das Rosas”. A estreia está marcada para as 20h30 e promete prender a atenção do público. Essa produção já fez sucesso em mais de 40 países, sendo distribuída pela Kanal D International. Na sequência, às 21h, a emissora continuará a exibir os episódios finais de “Cruel Istambul”, formando uma dobradinha de novelas internacionais.

“Guerra das Rosas” centra-se na história de Gulru, uma jovem de origem humilde que cresceu nos fundos da mansão da família Sipahi, onde seu pai, Salih, trabalha como jardineiro. Desde a infância, Gulru admira Gulfem, a filha da família e uma estilista famosa. No entanto, sua admiração começa a se transformar em rivalidade quando Gulfem retorna a Istambul após uma tragédia familiar. O que era admiração vira competição, especialmente após a morte do pai de Gulru, que ela acredita ter sido causada pela negligência dos patrões.

Com essa tragédia, Gulru decide deixar para trás sua devoção por Gulfem e lutar por uma melhora em sua vida, buscando ascender socialmente. A história se complica ainda mais com a introdução do cirurgião plástico Omer, que se torna objeto de desejo tanto para Gulru quanto para Gulfem, intensificando o conflito entre as duas.

Além disso, a trama ganha novos elementos com a presença de Cihan, o irmão de Gulfem, que se apaixona por Gulru. Revelações inesperadas vindas da governanta Halide prometem desenterrar segredos que ligarão as duas protagonistas de maneira surpreendente e podem mudar o rumo da história.

“Guerra das Rosas” é produzida pela Medyapim, com direção de Emre Kabakusak e roteiro de Melis Civelek e Sirma Yanik. O público pode acompanhar a novela de segunda a sexta-feira, às 20h30, na Band, além de ter a opção de assistir pela internet, através do site da emissora e do aplicativo Bandplay.

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